La sinceridad de Raquel en 'Pasapalabra': "No me he preparado nada para venir a concursar"

Pablo Díaz comentó la semana pasada en El hormiguero que se animó a participar en Pasapalabra por su abuela, y que "vi que era un programa difícil y decidí estudiar para prepararme, llevo desde diciembre de 2015 haciéndolo", admitió.

El tinerfeño se llevó el bote seis años después, pero lo que le pasó a Raquel este martes en su participación en el concurso de Antena 3 fue como los estudiantes que se preparan el examen el último día, que no le dio para aprobar.

La madrileña, apasionada de la filosofía, se enfrentó a Alberto en La Silla Azul para pasar a jugar contra Sofía, y en su presentación señaló entre risas que "soy seguidora de Pasapalabra, pero no me he preparado mi participación".

Raquel y Alberto, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

"No me ha dado tiempo. Me habría estudiado de todo, pero no he podido", añadió. Roberto Leal comentó: "No te da la vida, ¿no?", antes de desearle suerte en su enfrentamiento con Alberto.

Raquel eligió la A y dejó la P para el gaditano, que fue el vencedor de la prueba inicial del concurso tras fallar la madrileña en dos ocasiones, lo que le dejó sin la posibilidad de enfrentarse a Sofía junto a Manuela Vellés y DJ Nano.