El Gobierno no descarta bajar las pensiones de los 'baby boomers': "Queremos discutir todas las opciones"

El Gobierno va a valorar "todas" las opciones para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones cuando se jubile la generación nacida entre 1960 y 1975, mucho más numerosa que la que la sucede. Y eso, por definición, incluye estudiar el recorte en las prestaciones que percibirán estos futuros pensionistas, tal y como anunció la semana pasada el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que en los siguientes días trató de matizar sus palabras pero que ha generado un importante choque en el seno del Gobierno y con sindicatos y patronal.

Así lo planteó este martes la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, preguntada sobre el asunto el mismo día que el Ejecutivo aprobaba en Consejo de Ministros el inicio de la tramitación de la primera parte de la reforma de las pensiones, que entre otras medidas incluye la revalorización anual por ley de las prestaciones con el IPC. Montero definió el pacto como "importantísimo" y "excelente", y destacó que haya sido firmado entre "Ejecutivo y agentes sociales" porque "es una garantía de perdurabilidad de las decisiones".

No obstante, la posible rebaja de las pensiones de los baby boomers -la generación nacida entre 1960 y 1975- estuvo planeando sobre la presentación del pacto. Y Montero señaló al respecto que no hay una decisión tomada, porque "el ministro Escrivá lo que ha hecho son reflexiones sobre diferentes vías para atender a esa cohorte de población donde habrá, coyunturalmente, un mayor volumen de pensionistas respecto a la población que sostiene las pensiones". Para solventar ese problema, señaló la ministra portavoz, "hay muchos mecanismos". Y el Gobierno, dijo, quiere "discutirlos todos".

"Sería precipitado anticipar, descartar o no descartar ninguna" de las opciones, insistió Montero. Y en la misma línea se pronunció la ministra de Economía y vicepresidenta segunda del Gobierno, Nadia Calviño, que se mostró partidaria de "no adelantarnos", porque "el diálogo" sobre el mecanismo de solidaridad intergeneracional, el que podría contener la rebaja de pensiones, "está en curso" y la negociación se alargará hasta noviembre. "Es importante el diálogo social para garantizar y reforzar las pensiones a 20, 30 y 40 años", planteó.

Montero, sin embargo, hizo una llamada a la calma a los futuros pensionistas, especialmente a los afectados directamente por esta eventual bajada. "Lo importante es que tengan tranquilidad para hacer sostenible el sistema", pidió. Y recordó que el pacto cuya tramitación se inició este martes "cristaliza recomendaciones del Pacto de Toledo" y eso implica que "a partir de su aprobación ningún pensionista tendrá que preocuparse de cuánto sube su pensión: siempre se van a actualizar con el IPC cerrado del año anterior".

Podemos y los sindicatos lo rechazan de plano

Los sindicatos, no obstante, no están por la labor de negociar un mecanismo de solidaridad intergeneracional que conlleve recorte en las pensiones de los baby boomers. Ya lo dejaron claro la semana pasada, y este martes el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, exigió que la "solidaridad intergeneracional" necesaria para sostener el sistema de pensiones debe encontrarse "subiendo el tope de las cotizaciones sociales" para que los sueldos más altos coticen más a la Seguridad Social. "¿Por qué tenemos que pensar que la Seguridad Social tiene un problema de gasto y no de ingresos?", se preguntó.

Exactamente el mismo argumento utilizó este lunes la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, preguntada por las declaraciones de Escrivá. "Es el ministro el que tiene que responder" sobre sus planes acerca de una eventual bajada de las pensiones, pero, para los morados, "el sistema de pensiones no tiene un problema de gastos, sino de ingresos", y es esa la cuestión que debe solucionarse, defendió Díaz. Y resaltó que su "posición en este tema es clara: estamos hablando de la vertebración de nuestro país".