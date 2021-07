Asraf Beno se sincera sobre su relación con Kiko Rivera

En medio del álgido clima familiar que abruma desde el pasado año a los Pantoja, Asraf Beno solo tiene buenas palabras para Kiko Rivera. Tanto es así que piensa que, tras el conflicto con Isabel Pantoja, está conociendo una nueva cara del Dj. Y le está gustando.

El modelo y exconcursante de La casa fuerte ha publicado una serie de stories en su perfil de Instagram para responder a las preguntas de sus seguidores, quienes le han preguntado por su relación actual con el hermano de Isa Pantoja.

"Con Kiko me llevo superbién", ha avanzado a su público. Y es que, al parecer, su amistad se está fortaleciendo por momentos. "Nuestra relación es muy buena. Estamos compartiendo muchísimas cosas", ha declarado.

El influencer considera que está "conociendo a otro Kiko", algo que le hace sentir muy agradecido. Asimismo, no es la primera vez que el maniquí tiene buenas palabras para el productor musical.

"Yo entiendo a Kiko. Aunque no sé todo lo que ha pasado, claramente sé más que el resto. Yo también pediría lo que me pertenece. Me parece algo totalmente lógico", declaró Asraf recientemente, dejando clara su posición.

Además, la guerra de la tonadillera y su "pequeño del alma" ha provocado que el músico se apoye más que nunca en su hermana, que hace meses anunció que este será el padrino de su boda con Asraf.