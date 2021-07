Mazón proposa José Antonio Rovira com a portaveu adjunt en Corts i diu que "és prompte" per a aventurar més canvis

Prèviament, Mazón ha assegurat -a preguntes dels periodistes després d'una trobada amb la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV) i Lo Rat Penat- que "és prompte per a parlar de canvis" en el PP dels Corts i que tenen un repte "majúscul" de fiscalització a la Generalitat.

"Els canvis els fem tots els dies perquè desgraciadament tenim un govern que canvia tots els dies", ha declarat després del seu primer acte al capdavant del partit, tres dies després del XV Congrés del PPCV, acompanyat per la portaveu 'popular' a l'Ajuntament de València i diputada autonòmica Mª José Catalá.

Mazón, qüestionat pels possibles canvis en el càrrec de portaveu del grup que ostenta Eva Ortiz després de l'eixida de l'expresidenta Isabel Bonig i per si contempla a Catalá com a nova síndica, ha defès que el PP "està fent una magnífica tasca" i seguirà "treballant perquè no nomes siga magnífica, sinó que vaja millor cada dia".

Al seu juí, el nivell de repte que afronten els 'populars' és "majúscul" perquè el nivell de fiscalització que mereix el govern del Botànic (PSPV-Compromís-Unides Podem) és "majúscul i creixent". "Cada dia hi ha més casos que ens alarmen, cada dia més errors, cada dies més faltades a la defensa dels interessos de la Comunitat", ha criticat, per a prometre que l'"alternativa" del PP seguirà.

En aquesta línia, el també president de la Diputació d'Alacant ha tornat a queixar-se de la informació que rep sobre la pandèmia, "en nom dels alcaldes" d'aquesta província, i ha urgit la Generalitat a facilitar "les dades diàries per a poder opinar amb rigor". També ha exigit mesures clares sense "criminalitzar" a cap sector i més "coherència sanitària".