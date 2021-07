Cvirus.- La Comunitat Valenciana registra quatre morts i 998 casos

Així mateix, un total de 2.729.450 persones han rebut ja una dosi de la vacuna contra el coronavirus a la Comunitat Valenciana. A més, en aquests moments, compten amb la pauta completa d'immunització -dos dosis per a Pfizer, Moderna i AstraZeneca; i la dosi única de Janssen- 2.025.282 persones. Per províncies: 240.409 a Castelló, 728.176 a Alacant i 1.056.697 a València.

D'aquesta manera, la xifra total de positius en 409.855 persones. Per províncies, 115 a Castelló (42.217 en total); 239 a Alacant (150.817 en total); i 643 a València (216.818 en total), mentre que el total de casos no assignats ascendeix a tres ja que hi ha un nou cas sense assignar.

Dels quatre morts notificat un decés s'ha registrat el passat mes de juny i els altres tres en els últims set dies. Així, el total de decessos des de l'inici de la pandèmia ascendeix a 7.461: 808 a la província de Castelló, 2.848 a la d'Alacant i 3.805 a la de València.

Per la seua banda, els hospitals valencians tenen, actualment, 244 persones ingressades i 24 llits UCI ocupats: 11 en la província de Castelló, d'ells un pacient en UCI; 24 en la província d'Alacant, 4 d'ells a l'UCI; i 209 en la província de València, 19 d'ells en UCI.

Així mateix, des de l'última actualització s'han registrat 291 altes a pacients amb coronavirus. D'aquesta forma, ja són 402.957 persones a la Comunitat Valenciana les que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia. Per províncies, les altes es distribueixen així: 42.138 a Castelló, 150.155 a Alacant i 210.607 a València. El total d'altes no assignades es manté en 57. D'acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 10.901 casos actius, la qual cosa suposa un 2,59% del total de positius.

A més, dels brots registrats, dos tenen 10 o més casos associats, que s'han localitzat en València, tots dos d'origen social, amb 11 i 16 contagis.