AMP.-Comunitat Valenciana i Balears institucionalitzen el "pont de Jaume I" i celebraran una cimera bilateral cada any

Així ho han expressat Puig i la presidenta del Govern, Francina Armengol, en l'acte de clausura d'aquesta cita. Armengol s'ha preguntat "com pot ser que encara s'estiga celebrant la primera cimera" entre les dos quan "fa molt temps que ho tenim tot per a fer treball junts".

"La Comunitat Valenciana i Balears han dit amb total rotunditat que volem ser escoltades", ha manifestat Armengol, mentre que Puig ha defès que aquests "territoris bessons" estan a la "perifèria central", al "centre de l'Espanya d'Espanyes".

La cimera ha finalitzat amb un document de conclusions i acords entre les dos que inclouen quatre candidatures conjuntes a projectes europeus; l'engegada de projectes turístics conjunts; l'impuls a l'economia blava, la reclamació del canvi de la llei d'Estrangeria per a millorar l'acolliment de menors i la connexió de les Illes Balears amb el Corredor Mediterrani.

"PERIMETRATGES MENTALS"

Durant el seu discurs, Puig ha remarcat que Espanya té "7.526 quilòmetres de perímetre costaner", mentre que el de la M-30, "en canvi, només té 32 quilòmetres". "7.500 enfront de 32. Per tant, Què és perifèria i què és centre?", s'ha preguntat. A més, s'ha congratulat pel fet que hagen decaigut els perimetratges territorials pel coronavirus, i ha ironitzat: "Ara és moment que caiguen els perimetratges mentals".

Puig ha remarcat que Espanya és diversa i que necessita atendre els reptes territorials com "la despoblació, la superpoblació estacional, la insularitat, la perifèria i la invisibilitat". Enfront d'açò, el "pont Jaume I" uneix "dos territoris imprescindibles per a la convivència, la prosperitat i el futur d'Espanya", per la qual cosa han reivindicat conjuntament la "consideració que mereixen" tots dos territoris així com "visibilitzar que la perifèria està en el cor de l'Espanya real".

De fet, segons Puig, per aquest "pont de Jaume I" ha de "passar l'Espanya del demà", "més sostenible amb la diversitat, compromesa amb la cogovernança, superadora d'estructures radials als mapes i a les ments, impulsora de la innovació i la transició energètica justa i que "veja el Mediterrani i Europa com l'Ítaca a la qual ha d'arribar".