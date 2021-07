'Hacienda Encantada' "reinvidicará el feminismo" en La Rinconada con diez obras culturales durante dos semanas

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa, el alcalde, Javier Fernández, y la delegada de Cultura, Raquel Vega, han acudido a la presentación de la programación junto a una representación de artistas participantes en esta edición. Dicho acto se ha desarrollado en el patio al aire libre de la Hacienda Santa Cruz, espacio que alberga este festival de las artes escénicas.

La delegada de Cultura ha explicado que es "un proyecto con el que se reivindica el feminismo, la igualdad, una programación de denuncia social, de reflexión sobre la sociedad actual, cargada de fuerza y sensibilidad, de mestizaje artístico y con papel protagonista de los músicos del municipio en la última semana".

Además, ha destacado que este verano, La Rinconada "movilizará medio centenar de propuestas culturales, concentradas en julio y agosto, a través del Festival Internacional de Danza de Itálica, Jarilla Estival, Verano de Cine y la Hacienda". Vega ha asegurado que "hay que situar a la cultura en el eje de la reactivación socioeconómica como agradecimiento a su papel sanador de lo emocional durante la pandemia, por ser uno de los sectores más castigados y por el peso de la industria cultural en Andalucía".

Por su parte, Fernández, ha señalado que "la pandemia no ha frenado el avance de La Rinconada". A nivel cultural se han reinventado, pues "la cultura no es un lujo sino un bien esencial", ha añadido. El regidor ha destacado que no se ha suspendido ningún programa y que han finalizado Estación de las Letras, la Feria del Libro, transformada en un programa pionero en Andalucía con tres meses de duración, 30 autores y una veintena de acciones de fomento a la lectura y de las artes escénicas.

Según el alcalde, a lo largo del año han reforzado con fondos propios una estrategia, el Plan CREA, "suplementado el Plan Contigo de Diputación con recursos municipales y creado la estrategia Reset". Además, "seguimos invirtiendo en cultura con nuevas infraestructuras y estimulando la contratación cultural y las ayudas al Tercer Sector", ha señalado Fernández.

En cuanto a la Hacienda Encantada, ha afirmado que "es una de las programaciones más completas del verano en la provincia, una ofertaconsolidada, atractiva y de calidad". Hacienda Encantada convocará a las musas las noches del 19 al 30 de julio, bajo las estrellas.

PROGRAMACIÓN

La compañía Malvaloca abre la programación con 'Orgullo de mujer'. La protagonista, Violeta, cuenta la historia de una mujer fuerte y valiente. La primera dramaturgia teatral escrita por Rocío de los Reyes -gerente del Centro TNT y de la compañía Atalaya-, visibiliza el amor libre homosexual femenino. Dirigida por Juana Casado -directora de Andanzas, Premio Lorca 2018 por 'Amazonas', Escenarios de Sevilla 2012 por 'Aleluya Erótica'- estará interpretada por Antonia Gómez, actriz con más de 20 años de experiencia.

Le sigue Four Women 4TET con 'Una historia de mujeres en el jazz', un recorrido por la historia de este género musical desde una perspectiva femenina, recordando el trabajo de mujeres compositoras, letristas, instrumentistas y cantantes.

El 21, Zen del Sur-Contemporary trae 'Órbita', danza, circo y música en directo para transmitir pura poesía en movimiento, premio Mejor Espectáculo de Sala Feria Ciudad Rodrigo 2020.

La compañía Julio Fraga llega con 'El perro fiel', un espectáculo para pensar sobre los orígenes, la familia, la comedia, la tragedia, la tragicomedia, lo emocional, la alegría, el humor y lo efímero de la vida.

Cabaret, carnaval, música, teatro y 'performance' es la propuesta de Las Niñas de Cádiz con 'Cabaré a la gaditana' en el que muestran su manera más pura y salvaje de entender el carnaval.

MÚSICA ENCANTADA 2.0

La segunda semana de Hacienda Encantada está dedicada a grupos locales con amplia trayectoria y formación musical, cinco formaciones cuyos espectáculos serán retransmitidos en directo a través del canal de YouTube del Ayuntamiento y las redes sociales del Consistorio.

'Desperfectos', el dúo formado por Sofía Rollón y Carlos Albéndiz, reivindicará el papel de los cantautores con su espectáculo 'Historias desperfectas'. Colete presenta su último trabajo 'Pulsaciones', letras y melodías nuevas dentro del pop. 'Mujer, música, mujer' trae la voz y el chelo de Nayza Pérez y compañía para hacer un recorrido por grandes compositoras e interpretes femeninas.

'Pequeño Salto Mortal' reúne a José Vega, Carlos Abad, Guillermo Luceño, Pedro Jiménez y Domingo Díaz para hacer rock sin artificios y extravagancias, un grupo que no se cierra a las influencias de sus cinco componentes.

Por último, Anairt, hijos del rock progresivo andaluz presenta su primer trabajo discográfico 'Nuestro tiempo', inspirado en sus raíces y con su propio sello e identidad. Luis Medina, Adolfo Luis González, Manuel Martínez, Paco Aguirre y Daniel Aguado moldean esta banda.

Las entradas para todos los espectáculos pueden adquirirse a través de la web 'entradas.larinconada.es', o bien en el Centro Cultural de La Villa, de lunes a viernes de 10,00 a 12,00 horas y desde una hora antes en taquilla de la Hacienda. El precio de la entrada es de 5 euros y 40 euros el abono para todos los espectáculos.