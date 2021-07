El proyecto 'Jardines en el aire', dentro de 'Luces de Barrio' de ICAS, recibe un premio de Comisión Europea

El galardón se enmarca en la iniciativa Starts (Science, Technology & the Arts) creada por la Comisión Europea en 2015, incluida en el programa de investigación e innovación Horizonte 2020 y cuyo propósito es fomentar la colaboración entre artistas, científicos, ingenieros e investigadores para desarrollar tecnologías más creativas, inclusivas y sostenibles, celebrando la importancia de los artistas en los procesos de desarrollo científico y tecnológico, tal como informa el Ayuntamiento en un comunicado.

Asimismo, el proyecto es uno de los 60 finalistas de los New European Bauhaus Prizes 2021 de la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea (DG Regio) en la categoría 'Buildings renovated in a spirit of circularity'. La nominación se ha producido tras la votación en línea de entre más de 2.000 candidaturas procedentes de los Estados miembro y que culminará con la entrega de galardones en la ceremonia los Premios Europeos Bauhaus 2021, que tendrá lugar el próximo mes de septiembre.

En este sentido, y en base a la categoría de la nominación, cobra especial relevancia una de las fases del proyecto, consistente en la creación de un perfume, 'Jardines en el Aire', con la colaboración del perfumista parisino Barnabé Fillion a partir de algunas de las plantas más representativas del barrio y de la ciudad, con el objetivo de impulsar una iniciativa de economía circular en Tres Barrios- Amate.

"'Luces de Barrio' se alinea con uno de los pilares fundamentales sobre los que se asientan las políticas culturales de este Ayuntamiento: integrar la cultura en las políticas urbanas para fomentar el desarrollo urbano sostenible. Creemos firmemente que la cultura es un catalizador de la sostenibilidad", ha señalado el delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz (PSOE), sobre este proyecto.

'Jardines en el aire' es la propuesta de la sexta edición de 'Luces de Barrio', un proyecto centrado en reflexionar sobre nuevas asociaciones creativas entre personas, plantas, pájaros y máquinas de aire acondicionado. En esta ocasión, la creación de una obra paisajista, un jardín comunitario reutilizando el agua de los aires acondicionados fue el objeto de la propuesta, que arrancó en julio del pasado año en Tres Barrios, "una de las zonas más cosmopolitas y diversas de Sevilla".

El componente participativo es una de las grandes señas de identidad del proyecto, con casi una veintena de jóvenes del barrio procedentes de ocho nacionalidades y profesionales pertenecientes a colectivos creativos, así como del ámbito de la ciencia y el medio ambiente.

'Jardín acondicionado' fue la primera de las tres acciones que Luces de Barrio contempló en este proyecto, que se desarrolló hasta finales de año en este grupo de barriadas. La intención fue promover la generación de discursos culturales que tuvieran como referente la creación y la implicación de la ciudadanía en la renovación del entorno habitado a través de la puesta en valor y reconexión de recursos materiales desaprovechados.

Para ello, con la participación de la Asociación Educativa y Social Nuestra Señora de la Candelaria, se realizó un prototipo de una obra paisajística que permitiera la transformación del entorno partiendo de las unidades exteriores de los aires acondicionados.

PLANTAS AROMÁTICAS, AVES Y SONIDOS

'Jardín acondicionado' planteaba aprovechar el agua que desechan los aparatos de aire acondicionado para dar vida a pequeños jardines verticales de plantas aromáticas que favoreciesen la habitabilidad y la refrigeración del ambiente. Con este fin, se diseñaron unas carcasas inspiradas en las mashrabiyas árabes que se instalaron sobre o junto a las máquinas en las fachadas de los edificios y que, entre otros usos, servirían como jardineras regadas con el agua condensada de los aires acondicionados.

Lavanda, mirto, romero, hiedra, gitanillas o hierbabuena son algunas de las plantas que componían este jardín vertical; especies que son fuente de alimentación para algunas especies de aves que habitan el barrio, además de servirles para la construcción de sus nidos y tener propiedades fungicidas.

Esto permitió al alumnado conocer la avifauna que habita el barrio y el Parque Amate, así como poner en práctica acciones para facilitar la habitabilidad y la convivencia entre personas y pájaros, con más de 70 especies diferentes en el barrio, según SEO Birdlife.

La siguiente parte del proyecto, 'Jardín polifónico', contempló la celebración de un concierto polifónico y multi instrumental compuesto a partir de los sonidos de las aves, los propios del barrio y la música creada con elementos cotidianos, junto con la última intervención prevista, dedicada a explorar la dimensión aromática del jardín. En esta fase, los alumnos descubrieron las potencialidades de la vegetación presente en el barrio para crear una composición aromática genuina que, además, fomentara la economía circular y repercutiera positivamente en la transformación del entorno.

Organizado por el Área de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, 'Luces de Barrio' es un proyecto comisariado por Nomad Garden, con relatoría de Surnames Narradores Transmedia y producción de El Mandaíto Producciones y que cuenta con el apoyo de Fundación Banco Sabadell y la cátedra Emvisesa (Universidad de Sevilla), y la colaboración de AES Candelaria, la Parroquia Nuestra Señora de la Candelaria, Plataforma Cívica Tres Barrios-Amate e ISA. Además, como creadores destacados, han participado en esta edición José Buzón (Collateral Studio), Rubén Alonso y Fran Torres (Antropoloops), Leonardo Casasola y Sergio Castañeda (SEO Birdlife), Miguel Guinea y Joaquín Sánchez (Vibra-tó), Bea Pavón y Antonio Bonilla (Estudio Päte), Desirée Martín y Proyecto eLe, Javi Vila y Juanma Carmona, AEDI, Iván Vega, José Antonio Alba, Fablab Sevilla, Juan Galán y David Solís, Thibault Pradet y la colaboración especial del reconocido perfumista parisino Barnabé Fillion.