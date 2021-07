Territori sosté en un informe que "no es compleixen els requisits" per a prorrogar l'ATE del Mestalla

La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat considera que "no es compleixen els requisits" legalment establits per a prorrogar l'Actuació Territorial Estratègica (ATE) del Mestalla, tal com havia sol·licitat el València CF.

Aquesta és la principal conclusió de l'informe que elaborat pel departament que lidera Arcadi España, a petició de la Direcció General de Comerç de la Conselleria d'Economia, després que el passat 20 d'abril, Anil Kumar Murthy, en nom i representació del València CF, presentara un escrit per a proposar un nou calendari d'actuacions que implicaria la finalització global de l'ATE l'any 2030 i no en 2025 com es preveia inicialment.

El club plantejava finalitzar el projecte de poliesportiu durant el present any 2021; iniciar la construcció del poliesportiu i de les instal·lacions esportives auxiliars en 2022, que hauran d'estar acabades al desembre de 2023; i reprendre les obres de construcció del Nou Mestalla a mitjan 2024, una vegada acabada la temporada esportiva 2023-2024, la finalització de la qual i posada en marxa estaria prevista per a mitjan 2026 i, en qualsevol cas, amb antelació a l'inici de la temporada esportiva 2026-2027.

A més, simultàniament a les obres del Nou Mestalla es comprometia a executar la resta de fites pendents com són les mesures de mobilitat, la urbanització de l'entorn del Nou Mestalla, la demolició de l'actual estadi, la construcció de l'hotel, o l'execució progressiva de les edificacions destinades a ús residencial, terciari o aparcaments a la zona de l''antic Mestalla'.

El club justifica la seua falta de compliment pel "procés infructuós de la venda del sòl de l'antic Mestalla i en la complexitat de la licitació de l'adjudicació de les obres per a acabar el nou Mestalla".

Però per a Territori, l'escrit presentat pel València CF és "manifestament insuficient" tant en el plantejament de la nova cronologia com en el compromís de la seua execució i "manca de contingut documental suficient que permeta a les Administracions l'oportuna anàlisi de la proposta" per a resoldre sobre la reorganització i els terminis que planteja.

A més, Conselleria recorda que el València CF ja ha "incomplit" la primera fase de les obres de l'ATE malgrat que el propi marc legal de les ATE fixa la necessitat d'immediatesa quant a la ràpida implantació d'almenys una de les seues fases i condiciona el fet que la primera fase tinga una importància singular pel seu caràcter dinamitzador. Per això, aquesta primera fase es considera "improrrogable".

En aquest cas, la Fase I consistia en la demolició de les dependències municipals de l'Avinguda d'Aragó, la urbanització de la parcel·la on concretara el conveni de Jesuïtes i la construcció sobre aquesta parcel·la d'un hotel, que havia d'estar finalitzat en 2018 i que no s'ha dut a terme.

Per al departament que dirigeix Arcadi España és "com a mínim, paradoxal" que el promotor, sent conscient del caràcter improrrogable d'aquesta fase de les obres "es limite a presentar un escrit davant l'Ajuntament de València, amb només un mes abans de l'expiració del termini, en el qual manifesta la 'intenció' d'Expo Grup d'escometre les obres de l'hotel en un moment posterior".

Per a Conselleria, tal actuació evidencia "una notable falta de diligència" del València CF en el compliment de les seues obligacions com a promotor de l'ATE.

Quant a la segona fase de les obres de l'ATE -que inclou cinc obres sense executar i que abasta la finalització del Nou Mestalla- l'àrea de Política Territorial apunta que "res impedia al promotor haver simultanejat les obres amb l'execució de la primera fase".

No obstant això, la Conselleria de Política Territorial lamenta la "inactivitat" del València CF i des del seu punt de vista, el grau d'execució de les actuacions incloses tant en la primera fase com en les posteriors que "es troben en un estat que permet aventurar l'incompliment manifest", augura.

Pendents de l'informe definitiu

Aquest informe -que és vinculant i que ha sigut remés a la Conselleria d'Economia Sostenible- és el segon que elabora el departament que dirigeix Arcadi España sobre aquesta qüestió.

Ja el mes passat va proposar sancionar el València CF amb més de 2,3 milions d'euros per "incomplir" els terminis d'execució de la Fase I de les obres que es contemplen dins de l'ATE del Mestalla. No obstant això, aquell informe elaborat a petició de la Subsecretaria de la Conselleria d'Economia Sostenible, que li sol·licitava assessorament en aquest assumpte, no era vinculant.

En tot cas, la Conselleria de Política Territorial que lidera Arcadi España encara té pendent emetre un últim informe, relatiu a la Fase II de l'ATE -que inclou la finalització del nou estadi del Mestalla-, i que preveu tindre a punt per al 20 d'agost.