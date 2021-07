Institucions valencianes condemnen l'assassinat masclista de Borriana: "Cal acabar amb aquest terrorisme siga com siga"

El cadàver de Johana va ser trobat el passat 21 d'abril en la població castellonenca i aquest dilluns es va confirmar com un nou cas de violència de gènere. Amb aquest cas, el nombre de dones assassinades per violència masclista a Espanya ascendeix a 24 en 2021 i a 1.102 des de 2003. A la Comunitat Valenciana, es tracta de la segona víctima mortal en 2021 i la primera en la província de Castelló.

Així, a les portes del Palau del Temple, seu de la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana, la delegada, Gloria Calero, ha lamentat estar "tristament una altra vegada" denunciant "aquest atropellament a les dones pel mer fet de ser dones", la qual cosa ha titlat "d'una situació insostenible i indigna per a una societat civilitzada".

"Hem de ser conscients tota la ciutadania que hem de posar límit a aquesta xacra social. Seguirem denunciant tristament les vegades que siga necessari i seguirem treballant, com hem dit ja en altres ocasions", ha asseverat.

En aquest sentit, la delegada del Govern ha assegurat que, des de les institucions s'estan revisant les ferramentes existents per a "veure en què podem millorar per a acabar amb aquesta xacra".

Per la seua banda, l'assessora de la Delegació del Govern en matèria de Violència de Gènere, Ángela Escribano, ha denunciat que "la societat civil, les institucions i els propis entorns de les víctimes no són suficients per a abordar tots els elements que genera el masclisme". "Les dones han de fer el pas, però tota les societat ha d'acompanyar-les en aquest camí tan difícil i dolorós", ha continuat.

"TERRORISME MASCLISTA"

Amb aquest cas, el nombre de dones assassinades per violència de gènere a Espanya ascendeix a 24 en 2021 i a 1.102 des de 2003. A la Comunitat Valenciana, aquest assassinat confirma la segona víctima per violència de gènere en 2021 i la primera en la província de Castelló.

No obstant açò, Escribano ha denunciat que en aquestes xifres, que s'emmarquen dins de la violència de gènere segons la definició de la Llei Orgànica 1/2004, "no estan reflectida Wafaa, ni Florina, ni Laura Luermo, ni Diana Quer, ni altres dones assassinades pel fet de ser dones perquè l'assassí no havia tingut una relació d'afectivitat amb les víctimes".

Enfront d'aquesta definició de violència de gènere, Escribano ha defès l'article 3 del Conveni d'Istanbul, que "defineix la violència contra les dones com una violació dels drets humans i una forma de discriminació".

"Aquesta definició contempla tots els actes de violència basats en el gènere que impliquen o poden implicar per a les dones danys o patiments de naturalesa física, sexual, psicològica i econòmica", ha explicat.

Finalment, ha defès que no es pot negar la violència contra les dones "justificant-ho com a part de la relació de parella". "Açò mostra el gran desconeixement que es té i la seua desconsideració cap a les dones, xiquets i xiquetes que la pateixen i que viuen sota els seus colps i amenaces. Negar-la és també un acte de violència", ha postil·lat.

Per la seua banda, membres del Consell han guardat tres minuts de silenci en senyal de repulsa. El secretari autonòmic d'Igualtat i Diversitat, Rubén Sancho, ha remarcat que "cap societat democràtica pot acceptar l'assassinat de dones pel terrorisme masclista".

El Govern valencià vol "enviar als terroristes masclistes" el missatge que la societat valenciana "no està disposada a consentir més assassinats i que sempre ens tindran enfront d'ells". "La violència, l'assassinat de dones, no serà mai un fet que cap societat democràtica puga acceptar", ha raonat Sancho, que ha agregat: "Per tant, tota la societat, tots els sectors socials, tots els agents, ens acompanyaran en aquesta lluita per a acabar amb aquest terrorisme siga com siga".

"CONSTERNACIÓ" A BORRIANA

El silenci s'ha fet també al migdia enfront de l'Ajuntament de Borriana, la localitat on vivia la víctima. El consistori ha mostrat la seua "consternació i rebuig".

En la concentració han participat integrants de la corporació municipal, de la Policia Local i de la Guàrdia Civil, així com veïns, per a condemnar els fets i traslladar la seua solidaritat als familiars i amics de la víctima.

La concentració silenciosa, a la qual s'han sumat membres de les forces i cossos de seguretat i diversos veïns, ha sigut convocada per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per a totes les entitats dins de l'àmbit autonòmic. D'aquesta manera, les mostres de dolor s'han repetit en diversos consistoris, les diputacions, universitats i subdelegacions de govern.