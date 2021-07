Hola @IbaiLlanos, te has interesado por Murcia en varias ocasiones.



No podemos dejar pasar la ocasión de invitarte a nuestra tierra. Pero no como un turista cualquiera, sino como pregonero de la #FeriaDeSeptiembre.



PD: @edsheeran también te esperamos#IbaiPregoneroMurcia https://t.co/g5mU0crLNr pic.twitter.com/Qn5V58Ooft