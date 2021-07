Cayetana Hernández de la Riva: "Queremos que Arganzuela sea como el Music Hall de Londres"

La popular Cayetana Hernández de la Riva cumple dos años al frente de la gestión del distrito Arganzuela. Desde entonces ha llevado a cabo la construcción de cuatro pistas de tenis y dos pistas de pádel en el CDM Marqués de Samaranch. También ha acometido la reforma de la Plaza de Rutilio Gacis y la de la Nave de Terneras, entre otras. Sus grandes ilusiones, la cubrición de la M-30 a su paso por el antiguo estadio Vicente Calderón así como la implantación de una base operativa de Samur-Protección Civil junto al Mercado de Frutas y Verduras de Legazpi.

La presidenta de Arganzuela aún tiene dos años hasta el final de legislatura. En este tiempo, la concejala anuncia la reforma del parque de la Chimenea, actividades infantiles para dar más vida a Madrid Río y un objetivo: "que Arganzuela sea como el Music Hall de Londres". Promete acometer estas iniciativas al tiempo que atiende las críticas vecinales. Estas son la proliferación de las cocinas fantasma, el nuevo espacio Delicias y la falta de un proyecto para el Mercado de Frutas y Verduras.

La última novedad del distrito es la construcción del espacio Delicias. ¿Qué traerá este macroespacio de ocio?

Puestos de trabajo directos e indirectos y que el distrito sea, una vez más, puntero en la cultura con teatro, musicales… Queremos que Arganzuela sea como el Music Hall de Londres.

El proyecto ya tiene oposición vecinal. Piden paralizar las obras de esta instalación para equipamientos públicos.

Este distrito, como cualquier otro de Madrid, necesita dotaciones públicas. Pero ahora mismo ese espacio no es del Ayuntamiento, es de Adif. Yo no puedo hacer algo en un sitio que no es mío. En el momento en que Adif decida alquilárnoslo o vendérnoslo haremos dotaciones.

¿Por ejemplo?

Es posible que se haga un colegio o un instituto porque es una zona en desarrollo y muy joven. Pero insisto en que ahora mismo no puedo comprometerme.

¿Han recibido ya el terreno del Mahou Calderón para construir dotaciones a vecinos?

No. En el momento en que recepcionemos el terreno comenzaremos a construir.

¿La cubrición de la M-30 sigue sus plazos?

Sí, comienzan a primeros de septiembre. Estoy deseando que termine el proyecto de Madrid Río que va a ser importante no solo para los vecinos de Arganzuela sino para los de Usera, Carabanchel, Moncloa-Aravaca….

Ha supuesto un ‘pulmón’ para el barrio. ¿Prevé nuevas inversiones en el parque para este mandato?

Queremos dar más vida a Madrid Río. A partir de agosto o septiembre el Ayuntamiento va a llevar en diferentes espacios guiñoles para niños, títeres o pequeños teatros.

La concejala, frente a la sede de la Junta de distrito. Jorge Paris

¿Cuándo se inaugura la base de Samur de Legazpi?

Espero que a finales de año esté en marcha. Es un punto bastante estratégico: tienes la M-30 al lado, está en el centro de Madrid y va a ganar la respuesta del Samur no solo en Arganzuela sino en al resto de Madrid.

En ese espacio desarrollaban sus actividades El Espacio Vecinal Arganzuela desde 2017. El Ayuntamiento no quiso renovar el espacio en la nave. ¿Usted también cree que era un chringuito de Carmena?

Este espacio es del Ayuntamiento, no es de la Junta. La antigua concejal Romi Arce obtuvo la concesión del espacio y se lo dio a EVA Arganzuela por cuatro años. Vimos que se acababa ese tiempo y lo primero es preguntar al Ayuntamiento si lo necesita, porque no es mío. Se pusieron en contacto conmigo tanto Samur como Cultura, así que ya no había cabida. Si el Ayuntamiento no lo hubiera necesitado habría hecho un concurso público para que todas las asociaciones de vecinos se hubieran presentado.

Como presidenta de distrito, ¿en qué le gustaría que se transformara el Mercado de la Fruta y la Verdura?

Por supuesto, en dotaciones para el distrito. Y no solo para el distrito, sino para todos. Que sea un centro de reuniones coworking, por ejemplo. Hay diferentes proyectos, pero son muy costosos.

¿Cuáles?

Culturales, gastronómicos, administrativos, deportivos… Ahora no hay dinero, después de Filomena y la pandemia… hay otras necesidades.

¿No teme la okupación?

No, no en eso no es tan goloso porque está todo abierto... pasarían un poco de frío (bromea).

Uno de los grandes problemas en el distrito es el precio de la vivienda. ¿Ha dejado de ser una zona asequible para un madrileño medio? ¿Y para un joven?

Yo misma estoy intentando alquilar algo ¡y no encuentro! Es un barrio que está en el centro y tienes Madrid Río, que ha revalorizado toda la zona. También hay un comercio buenísimo, una gastronomía buenísima... Se está viniendo mucha gente joven, sobre todo a la zona de Paseo de la Virgen del Puerto porque era una zona de gente mayor que por desgracia están falleciendo. Esa zona quizá es más asequible.

Los nuevos pisos del Calderón llegan al millón. ¿Se pone así Arganzuela al nivel de Retiro, Salamanca o Chamberí?

No llegamos a tanto-ríe-. Es la obra nueva donde los inversionistas ven un potencial importate en Arganzuela.

Una de las preocupaciones es la apertura de las cocinas fantasma. ¿Es irreversible?

El Ayuntamiento está en conversaciones con la Comunidad para cambiar el protocolo. No es nuevo, viene de 1997. De las 12 cocinas que había hasta hace dos meses, siete las habían concedido la anterior Corporación. ¿Se podría haber empezado a cambiar la normativa hace cuatro años? Sí. Nosotros lo estamos haciendo ahora.

Mientras, ¿qué va a hacer?

Estar muy encima de las licencias y, a través de Sanidad, visitas continuas para comprobar que todo está reglado.

También hay una revuelta escolar de las AMPAS de los colegios. ¿Se ha puesto en contacto con ellos?

En cuanto nos enteramos llamamos a los directores de los colegios. Los técnicos municipales visitaron uno a uno para ver qué se podía hacer incluso mejorando las propuestas que nos estaban llegando desde las Ampas. Estos proyectos se han enviado a Obras y será desde ahí donde se desarrolle.

La oposición denuncia las "autopistas" de Santa María de la Cabeza, Delicias y Ferrocarril.

Estamos en el centro de Madrid. No es ni Cuenca ni el Ensanche de Vallecas ni las Tablas. Asumo que hay tráfico porque la gente, guste o no, va en coche y son arterias principales.

La concejala popular atiende a 20minutos en su despacho. Jorge Paris

El año pasado reformó la Plaza de Rutilio Gacis para reducir las "zonas oscuras" que fomentan el botellón y la delincuencia. ¿Se ha erradicado?

Sí. Antes teníamos llamadas continuamente de los vecinos y desde que se arregló ya no las recibimos.

¿Cuáles son las zonas con mayor botellón?

El parque de la Chimenea, la pista de skate y Tierno Galván.

¿Qué solución cabe?

Vamos a reformar el parque de la Chimenea, también conocido como parque del Rastro. Es muy frondoso, no muy grande, pero da problemas de botellón indigencia y suciedad. En cuanto los vecinos nos llamaron fuimos a visitarlo. La primera solución que vimos fue un cierre sujeto a horarios. Al final no solo haremos eso sino que hemos creado un proyecto.

¿En qué consiste?

Mejora de la accesibilidad de la superficie y elementos que están en mal estado y en desuso, garantizar una mayor seguridad, aumentar la visibilidad y apertura. Va a haber oferta de actividades como un área canina, de skate, otra deportiva…

¿Cuándo estará listo?

Creemos que estará terminada para finales de 2022. Ahora mismo se está supervisando el proyecto.

Desde hace años el Paseo de Delicias tiene una aglomeración de burdeles de prostitución. ¿Se ha ocupado de ello?

Es solo un edificio donde nos consta que se ejerce la prostitución. Sabemos que existe pero al ser particulares no podemos entrar. Nos gustaría que desde el Gobierno de la Nación cambiaran las leyes para que los policías pudieran entrar en este tipo de vivienda y poder erradicar las bandas, la trata de blancas, la prostitución.

Cayetana hernández de la riva Se afilió al PP en 1993. Ya en 2003 arrancó su trayectoria de la mano de Pío García Escudero. Primero como Jefa Secretaria del entonces concejal de Urbanismo, después como directora de Gabinete del partido en el Senado y más tarde como directora de Gabinete del Presidente del Senado cuando García Escudero llegó a ese puesto. En 2019 entró en listas de José Luis Martínez-Almeida quien no solo le dio la categoría de concejala, también la presidencia del distrito de Arganzuela.



¿Cómo le gustaría que le recordaran los vecinos?

Como esa concejala que era cercana, que solucionó sus problemas y gestionó bien su dinero... Que me recuerden con cariño.

En 2020 se cumplieron 50 años de la creación administrativa del distrito de Arganzuela. ¿Qué era entonces y qué es ahora?

Hace 50 años era un barrio completamente industrial. Por aquí pasaban los trenes, venían la carne, el pescado, y la fruta y verdura que surtía a toda la ciudad. Ahora es una zona residencial donde hay muchas zonas verdes y es tranquila.