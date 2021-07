Tudanca cree que no hay que ir a Finlandia para saber luchar contra la despoblación y acusa a la Junta de empeorar todo

20M EP

NOTICIA

El secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, ha reconocido durante su visita a Lago de Babia (León) que "no hace falta irse a Finlandia" para saber qué hacer para luchar contra la despoblación y cree que en dos años de Legislatura el Gobierno autonómico no sólo no mejorado las cosas sino que las ha "empeorado".