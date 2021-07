Mazón dice que la cumbre de Baleares no es la "cumbre del mediterráneo" porque "no participan todas las comunidades"

Al respecto, ha recordado que además hay "asignaturas pendientes comunes muy importantes que defender conjuntamente con otras regiones del mediterráneo" como son Murcia y Andalucía y ha criticado que el 'president' Puig haya "rechazado" la opción de reunirse con estas dos comunidades para abordar los asuntos del agua y la financiación.

A preguntas de los medios en la Diputación de Alicante en relación a los acuerdos entre la Comunitat Valenciana y Baleares, Mazón ha señalado que "está muy bien estrechar lazos con Baleares" y que está "seguro" de que "nuestros flujos comerciales y marítimos hay que reforzarlos", por lo que se ha mostrado "de acuerdo con ello".

No obstante, ha detallado que "no se le puede llamar cumbre del mediterráneo cuando otras comunidades están llamadas a ser socias, aliadas y hermanas nuestras y se está dilatando ese encuentro".

"Ha tenido que ser el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el que le ha propuesto a Ximo Puig que defendamos nuestra financiación y todavía no he visto que se reúna con él, yo ya lo he hecho para hablar de esta cuestión. Ha tenido que ser el presidente de Murcia, Lopez Miras, el que haya planteado a Puig un frente común para la defensa del Agua, y el presidente no sólo no ha ido sino que no ha atendido esa llamada", ha criticado Mazón.

Asimismo, sobre el último encuentro, el 'popular' ha recordado que él "sí ha ido porque es consciente de la importancia de esa cuestión" y ha criticado que Puig se haya referido a dicho encuentro como "aquelarre".

"Me imagino que tendrá que ver con esa 'commonwealth' que propugna el 'president' de la Generalitat que no deja de dar pasos hacia un sistema colonial dependiente de Cataluña", ha culminado Mazón en sala de prensa.