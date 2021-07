'Drag Race España' hace un desfile de "Aute Couture" en el que nos recuerdan los mejores 'looks' de Rosalía

El domingo nos brindó grandes emociones en un capítulo de Drag Race España en el que no pudieron faltar las lágrimas con situaciones que llegaron a conmover hasta la mismísima Supremme Deluxe.

Las cinco últimas concursantes se enfrentaron a una dura prueba de comedia —en la que nos llevamos grandes sorpresas— para después vivir el icónico desfile del programa, en el que las concursantes deben llevar alguno de los looks de una gran estrella internacional, pudiendo ver por primera vez en nuestro país La noche de las 1000 Rosalías.

En esta pasarela las drags llevaron los outfits más destacables de la cantante catalana, desde aquellos que llevó en las recogidas de premios, hasta algunos de sus videoclips o conciertos.

La ganadora

Carmen Farala con el 'look' de Rosalía en los Premios Grammy. ATRESPLAYER PREMIUM

La estrella de la noche no pudo ser otra persona que no fuera Carmen Farala. La drag destacó por sus dotes de comedia, su estilismo, su talento para la costura y, sobre todo, por ser una gran concursante y amiga, creando uno de los momentos más memorables de esta edición.

Al parecer, tanto ella como Dovima llevaron el mismo outfit para el desfile, por lo que Farala decidió hacerse otro traje en tiempo record y dejar que Nurmi llevase lo que tenía planeado, ayudándola con la pedrería y dejándola la estatuilla que ella misma había hecho para la ocasión.

Otro de los detalles que cuenta Dovima casi entre lágrimas es que Farala también le ofreció su propio traje si tenía algún problema con el suyo. En este momento todos empezaron a llorar de la emoción, contagiando al jurado y a Supremme Deluxe.

Uno de los detalles que más impresionó al jurado es que en un mismo día la concursante fue capaz de preparar el roast, su maquillaje y coser desde cero el traje que llevó Rosalía en los Premios Grammy e imitándolo a la perfección, desde el cinturón forrado hasta el cuello o la tapilla de los botones, despertando la admiración de la diseñadora Ana Locking.

Se salvaron

Pupi Poisson con el 'look' de Rosalía en la canción 'Pienso en tu mirá'. ATRESPLAYER PREMIUM

Aunque había muchas expectativas por el roast de Pupi Poisson, la concursante pinchó y no fue tan sibilina como se esperaba de ella, haciendo que casi acabase en el bottom.

Para la pasarela, Pupi se vistió como Rosalía en el videoclip de Pienso en tu mirá, armas a su alrededor incluidas. La concursante clavó el traje, pero no fue de los looks más reseñables por la informalidad del chándal (inspirado en la década de los 80), aunque encajaba perfectamente con la personalidad de la reina.

Killer Queen emulando el reportaje de Vogue de Rosalía. ATRESPLAYER PREMIUM

Killer Queen aceptó e interiorizó las críticas de los jurados de los anteriores episodios y tanto para el maxirreto como para la pasarela optó por un maquillaje menos recargado que dejaba ver sus rasgos y no distraían de su actuación ni de su conjunto.

Para el desfile, la reina se decantó por emular uno de los looks con el que fotografiaron a Rosalía para el reportaje de Vogue España, con serpiente albina en la cabeza incluida. Se trata de uno de los estilismos más editoriales de Killer que, pese a no ser de los favoritos del jurado por su ejecución, ha gustado y llamado mucho la atención, dejándonos ver a una Killer Queen que no habíamos visto antes.

En el 'bottom' de la semana

Dovima Nurmi como Rosalía en los Premios MTV 2019. ATRESPLAYER PREMIUM

Dovima Nurmi protagonizó uno de los momentos más lacrimógenos gracias a todo el apoyo que le ha brindado Carmen Farala durante el concurso y por cómo decidió estarse quieta durante el lipsync para asegurar la permanencia de Saggitaria en Drag Race reconociendo que ha tenido una mejor trayectoria y merece más que ella continuar en el programa, yéndose a casa con la cabeza bien alta.

Para la pasarela, Nurmi imitó el traje lencero negro de pedrería que llevó Rosalía a los Premios MTV 2019, llevando la estatuilla que Farala le había prestado. Para completar el look, caminó con unas medias hasta el muslo de polipiel y unos salones de tacón de aguja que, combinados, daban la impresión de ser botas.

Sagittaria como Rosalía en el festival de Coachella del 2019. ATRESPLAYER PREMIUM

Aunque en el roast le faltó la comedia, para la pasarela Sagittaria estuvo increíble. Por desgracia, esto no le valió para librarse de caer en el bottom y tener que hacer el lipsync.

Para el desfile, la concursante decidió inspirarse en el look de Rosalía en el festival de Coachella del 2019 con unos pantalones y chaqueta crop de charol rojo que destacaban junto a un bralette negro y unas botas negras de plataforma XXL. Como no podía ser de otra manera, no faltaron las uñas kilométricas, sin embargo, Sagittaria decidió utilizarlas a modo de "anillos" y no como uñas postizas.