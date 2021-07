Logroño Deporte convoca las ayudas para "equipos de referencia" con una apuesta por la cantera y el deporte de base

"Estamos en los primeros días de julio y los equipos ya tienen una idea aproximada de con cuánto dinero por parte municipal van a podercontar. Hemos querido ser muy cumplidores en este sentido porque sabemos que esa certidumbre es muy importante a la hora de impulsar un proyecto deportivo e iniciar la temporada", ha destacado Antoñanzas.

Posteriormente, se ha referido a esa ampliación del criterio de "equipo de referencia" como "apuesta por la cantera y el deporte de base".

"Posibilitamos la ayuda a más de un equipo en deportes con un alto número de licencias y una gran afición, entre los que existe más de un referente dentro de la ciudad y que con las anteriores bases quedaban un tanto desprotegidos. Asimismo, contemplamos la opción de que otros equipos de disciplinas más minoritarias también tenga cabida en esta convocatoria", ha dicho el edil.

Con estas consideraciones, las bases que regulan estas subvenciones se dirigen a "clubes y entidades deportivas que cuenten con equipos que compitan en categorías federadas nacionales de referencia en la temporada 2021/2022".

Es, como ha querido destacar el concejal, la primera vez que Logroño Deporte elabora unas bases para regular estas ayudas. "Ya que hasta el momento únicamente existían unos criterios técnicos, pero sin el rigor y garantías que ofrece unas bases, con una convocatoria en el BOR, con plazos, posibilidad de alegaciones, etc".

Entre los criterios de valoración figuran el presupuesto de la entidad, el número de licencias, el arraigo en la sociedad logroñesa, y el bonus corrector.

Las bases presentadas esta mañana por Antoñanzas vuelven a incluir un aspecto que el año pasado por la pandemia fue retirado: la participación en ligas europeas.

Como ha recordado el concejal de Deportes, "sigo pensando que este concepto no debería estar subvencionado como criterio deportivo sino como elemento de imagen y promoción de ciudad. No obstante, la propuesta no ha sido recogida desde esa área por lo que, a fin de no comprometer la presencia en Europa de alguno de nuestros equipos emblemáticos, lo incluimos nuevamente en nuestras bases pero siempre como un criterio 'extra deportivo' no consolidado".

De este modo, la valoración de este concepto no se encuentra dentro del porcentaje máximo del 33%. Se sumará a lo correspondiente a la participación en ligas nacionales, aunque para su cálculo se establece una relación con el presupuesto total del equipo para fijar un límite del 12% de ayuda económica que no puede sobrepasarse.

Respecto a la concesión de subvención en caso de que coincidieran dos equipos en una misma liga, la aportación municipal se repartiría entre ambos clubes, utilizando como cuantía máxima la correspondiente a la participación de un solo equipo.

Asimismo, como se hizo por primera vez en la temporada pasada, Logroño Deporte va a volver a "reservar" una partida de 50.000 euros para que la ciudad pueda optar a ser sede de partidos clasificatorios. "Son gastos sobrevenidos que a veces las administraciones no pueden cubrir en ese momento y que privan a la afición y al conjunto de los ciudadanos de atraer un evento de interés deportivo y económico", ha explicado Antoñanzas.

Logroño Deporte cuenta para estas ayudas con un presupuesto global de algo más de 1,3 millones de euros, en el que también se incluyen las destinadas a los equipos de fútbol (950.000 -unos 100.000 euros más que el año pasado- y 370.000 euros, respectivamente). Estas últimas, como viene ocurriendo históricamente, serán objeto de una convocatoria diferente pero paralela en el tiempo, por lo que también han sido presentadas esta mañana.

Como explica Antoñanzas, "la situación del fútbol no se puede equiparar a la de ningún otro deporte. Es imposible establecer criterios similares porque ni los presupuestos que se manejan, ni el volumen de la afición o la repercusión pública de su actividad es comparable al resto de deportes".

No obstante, por primera vez, se han redactado unas bases para la concesión de ayudas económicas teniendo en cuenta en este caso que sean equipos "que compitan en categorías nacionales de referencia". Y por tal se entienden las dos primeras categorías del fútbol femenino y las tres primeras del fútbol masculino, siempre en categoría senior o absoluta.

Así, los puntos se establecerán en función de la categoría, el interés, la difusión y promoción deportiva y el impacto económico. La cuantía de las ayudas no podrá superar el 33% del presupuesto de la entidad deportiva y con un máximo de 250.000 por equipo.

Asimismo se establece que existirá una igualdad de trato entre equipos que participen en la misma competición, de modo que todos percibirán la misma ayuda económica, con independencia de otras diferencias que pudieran existir entre ellos.