Un almacén de lujo en Madrid que custodia objetos perdidos

Un traje de torero, un vestido de novia, una silla de ruedas, un saxofón, una cabeza de animal disecada... Puede parecer que todos estos objetos no tengan ninguna relación o que incluso sea imposible encontrarlos en un mismo lugar. Pero no, en Madrid existe un sitio llamado Oficina de Objetos Perdidos, perteneciente al Ayuntamiento y que se encarga de custodiar aquellos objetos extraviados en la capital procedentes de la vía pública, especialmente, de los medios de transporte.

La Oficina de Objetos Perdidos del Ayuntamiento de Madrid tiene su sede en Legazpi, cuyas instalaciones cuentan con aproximadamente 27 km de estanterías donde se guardan los diferentes objetos que llegan. Actualmente hay 88.585 objetos almacenados, con una media de 200 nuevos al día. En lo que va de año, la Oficina ha atendido a casi 16.000 personas, de las que 6.323 se han acercado personalmente a estas dependencias y 9.579 realizaron la consulta a través del correo electrónico.

La delegada del Área de Hacienda y Personal, Engracia Hidalgo, ha visitado este martes la Oficina y ha explicado que este último año y medio de pandemia “ha estado muy condicionado”. “Mientras que en 2018 y 2019 se recogieron más de 70.000 objetos cada año. En 2020, la cifra se redujo prácticamente a la mitad, con 34.707. Una tendencia que se mantiene en los seis primeros meses de 2021, con 15.883 enseres depositados”, apunta Hidalgo.

Procedimiento y reclamación



El procedimiento que se lleva a cabo cuando un objeto llega es registrarlo en una base de datos. Durante los dos próximos años, el propietario tiene ese plazo para reclamarlo, siguiendo unas pautas de identificación personal y descripción del objeto. Lo mismo sucede con la persona halladora, como se denomina a quien lo encuentra. Esta puede reclamar ese objeto en el plazo de un mes una vez que se acabe el tiempo de dos años si el propietario no lo ha solicitado, sino el objeto pasa a manos del Ayuntamiento, que lo clasifica para subasta, donación o aprovechamiento municipal.

El mayor número de los objetos depositados en la Oficina procede de las entidades con las que el Ayuntamiento de Madrid tiene firmados convenios de colaboración, como AENA, Metro, EMT, Renfe y Correos. De hecho, en un año normal, cerca del 50% son objetos perdidos en el Aeropuerto de Barajas entregados por AENA; en torno a un 20% se encuentran en el Metro; y aproximadamente un 10% vienen de la EMT y de Correos. Menos de un 5% son objetos encontrados en Renfe, taxis o hallados en la vía pública.

Cada vez aumentan más los objetos electrónicos como tabletas, portátiles o móviles. Carmen Fernández, jefa de servicio de la Oficina, cuenta que la manera de recuperar estos objetos puede ser de varios modos. “La factura o el ticket de compra del objeto, mejor, pero también se puede desbloquear con la contraseña o el pin del dispositivo”, asegura.

Si los objetos reclamados son una mochila, una maleta o un bolso, por ejemplo, sirve con describirlo minuciosamente para comprobar que realmente es el dueño, y si hay alguna cartera o documento dentro de él que lo pueda identificar. “El porcentaje de objetos que se recuperan de la Oficina es muy poco, tan solo el 15% se reclama, ya que hay enseres que vienen sin identificar, como ropa o gafas de sol, por tanto, no tenemos modo de identificar que se ha perdido”, explica.

La honestidad tiene premio

La pregunta es qué harías si de repente te encontraras por casualidad 1.800 euros en la calle. Lo más probable es que algunos se lo quedarían y otros lo llevarían a la comisaría más cercana. Esto último fue lo que hizo Maripaz, una vecina del barrio de Chamberí que hace dos años se topó con un sobre que contenía dicha cantidad de dinero. “Toqué con el tacón un sobre con mucho dinero, me puse bastante nerviosa porque había muchos billetes”, cuenta la halladora, quien lo llevó inmediatamente a la comisaría Rafael Calvo, donde los policías se quedaron “muy sorprendidos” por su honestidad.

“Me puse en el lugar de la persona que lo había perdido, no podía quedarme con ese dinero, ni mucho menos”, asegura. Aquel día, las autoridades le explicaron a Maripaz el procedimiento y si su propietario no lo reclamaba en dos años o no estaba denunciado podía solicitarlo. “Estoy muy orgullosa y he dormido muy tranquila todo este tiempo. Ahora lo gastaré en un mes de vacaciones en mi querida Palma de Mallorca”, asegura entre risas.