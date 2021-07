Sí, la aspiradora sin cables de Dyson diseñada para hogares con mascotas está hoy 100 euros más barata

Las aspiradoras sin cables no paran de ganar adeptos entre los usuarios que buscan soluciones de limpieza para el hogar. Si bien es cierto que los robots siguen siendo los favoritos de la mayoría, pues solo hay que hacer clic para que se encarguen de eliminar el polvo del suelo sin más mediación nuestra, también lo es que no son 100% efectivos: techo, paredes y muebles también acumulan suciedad y, en este caso, sí hace falta de nuestro esfuerzo. Por eso, la popularidad de los gadgets verticales no para de crecer, pues ellos sí nos permiten, con un solo dispositivo, la higienización total de nuestra casa.

Las de Dyson están entre las favoritas, pues no solo ofrecen una solución sin cables cómoda, también una gran efectividad: autonomía de 60 o más minutos, accesorios para adaptarse a todos los rincones de casa. Claro que, el precio de la firma escapa a veces del presupuesto que podemos invertir en esta clase de pequeños electrodomésticos, aunque, ahora, de cara al verano... ¡han lanzado algunas promociones para ahorrarse dinero en la compra! ¿Una de nuestras favoritas? El descuento de 100 euros aplicado a la Cyclone V10 Absolute, que está disponible por 399 euros en vez de por 499.

Dyson Cyclone V10 Absolute. Dyson

Lo que debes saber de esta Dyson

El precio: ¡ahora rebajada! Entre los indiscutibles puntos fuertes de este modelo está la rebaja de 100 euros que le han aplicado: en vez de llevártela a casa por 499, puede ser tuya por 399.

Entre los indiscutibles puntos fuertes de este modelo está la rebaja de 100 euros que le han aplicado: en vez de llevártela a casa por 499, puede ser tuya por 399. Una autonomía envidiable. Este dispositivo dispone de hasta 60 minutos de autonomía que te permiten realizar una limpieza sin pausas, gracias también a un cubo un 40% más grande, capaz de almacenar la suciedad hasta que se finalice la tarea. Este se vacía de forma higiénica y en un solo clic, para que no tengas contacto con el polvo sustraído.

Este dispositivo dispone de hasta 60 minutos de autonomía que te permiten realizar una limpieza sin pausas, gracias también a un cubo un 40% más grande, capaz de almacenar la suciedad hasta que se finalice la tarea. Este se vacía de forma higiénica y en un solo clic, para que no tengas contacto con el polvo sustraído. Efectividad en forma de accesorios. La compra de este modelo incluye ocho accesorios para poder realizar una limpieza eficaz en todos los rincones de la casa. Un accesorio multifunción, que también sirve para colchones; uno para rinconeras; el direct-drive, especial para alfombras; uno con cabezal giratorio; uno pequeño motorizado para superficies pequeñas y tapicerías; otro mini para superficies delicadas; y un cargador y su puerto de carga.

La compra de este modelo incluye ocho accesorios para poder realizar una limpieza eficaz en todos los rincones de la casa. Un accesorio multifunción, que también sirve para colchones; uno para rinconeras; el direct-drive, especial para alfombras; uno con cabezal giratorio; uno pequeño motorizado para superficies pequeñas y tapicerías; otro mini para superficies delicadas; y un cargador y su puerto de carga. Función específica. El Cyclone V10 Absolute de Dyson cuenta con un motor que gira a 125.000 revoluciones por minuto, lo que permite generar una succión más potente para que no quede nada sin limpiar. Además de esta prestación, la aspiradora dispone de tres modos de potencia para elegir la más adecuada según la tarea y el tipo de suelo.

