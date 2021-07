Juan José Ballesta desvela que su nueva novia, Jacqueline, se va a mudar a su casa

La ilusión con la que Juan José Ballesta habla de su nueva pareja, Jacqueline (o Jakeline, como él escribe su nombre), es contagiosa. El intérprete de 33 años no pierde nunca la oportunidad de contarle a los cuatro vientos lo enamoradísimo que está. Y es que la relación va tan al galope que se van a mudar juntos.

Desde que a comienzos de este año se supiese que él y la que ha sido su esposa los últimos 15 años, Verónica Rebollo, ponían punto y final a la relación de la manera más amistosa posible (también pensando en el hijo en común que tienen, Juanjito, que se ha quedado a vivir con su padre), la vida de Ballesta ha sido un auténtico no parar.

Primero, porque fue su expareja la que encontró el amor (y él el pedía a su hijo que por favor no le contase nada). Y después porque fue él quien halló a quien ya es para el exconcursante de Masterchef Celebrity su media naranja: la brasileña Jacqueline, con quien ya ha compartido varias imágenes besándose.

Ahora, el actor de El Bola, 7 vírgenes o El viaje de Carol ha acudido al estreno de la película ¡A todo tren! Destino Asturias, que se ha presentado en Madrid, y ha dado nuevos detalles de su relación. Tras asegurar que se encuentra "muy bien", apoyando la cultura y que su hijo se encontraba en la playa con su madre ("mejor que aquí, evidentemente", ha bromeado bastante feliz), daba el titular.

"La semana que viene empezamos a vivir juntos y ya la tengo en casa", ha confesado con una amplia sonrisa en el rostro. "Con muchas ganas, tuve una suerte... Fue dejarlo con Vero y al poco tiempo apareció Jacqueline, que me trata superbien ", ha asegurado.

"Yo siempre pensé que era Vero hasta que la cosa se rompió. Y ahora conociendo a Jaqueline me doy cuenta de que no, o sea que siempre hay alguien que te aporta más y más y más. Más que Jacqueline no creo que nadie me aporte más", ha finalizado, no sin antes declarar que dentro de nada marchará a Barcelona para un casting del que aún no puede hablar mucho pero que ya está firmado.