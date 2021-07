L'Orquestra Filharmònica de la Universitat de València convoca noves places per al curs 2021-22

Els requisits per a poder accedir són que les persones aspirants no poden tindre més de 23 anys i han de cursar com a mínim els últims anys dels estudis professionals de música. L'OFUV també valorarà positivament el fet d'estar cursant estudis universitaris.

Per a poder accedir a la convocatòria cal realitzar la preinscripció gratuïta abans del 15 d'octubre del 2021. Per a açò, cal omplir un formulari facilitat per l'organització de l'Orquestra.

Una vegada finalitzat aquest pas, el dia 25 d'octubre se celebraran les proves d'accés que les persones interessades hauran de superar per a poder formar part de l'OFUV en aquest nou curs. Per a qualsevol dubte sobre les proves d'accés, cal posar-se en contacte amb l'organització en el correu electrònic orquestra@uv.es.

La temporada d'assajos regulars és de setembre a juny cada dilluns, de 19.00 a 22.00 hores, i cada dijous, de 20.00 a 22.00 hores, a la Sala Charles Darwin de l'Aulari Interfacultatiu del Campus de Burjassot-Paterna de la UV.

A més, l'Orquestra ofereix reconeixement acadèmic per a l'estudiantado de la Universitat de València (2 crèdits ECTS per curs) i, com a pràctiques externes, per a l'alumnat dels conservatoris Joaquín Rodrigo de València i Salvador Seguí de Castelló (2 crèdits ECTS per curs); formació pedagògica i musical; promoció de solistes en concerts camerísticos i orquestrals, i de grups de cambra; així com la possibilitat de participar en gires nacionals i internacionals.

L'Orquestra està dirigida per Beatriz Fernández Aucejo i enguany ofereix una programació especial de sis concerts per a commemorar el seu 25 aniversari.