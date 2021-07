Mor a Benicarló un home ofegat en intentar rescatar dos persones que no podien eixir de l'aigua

Cap a les 9.00 hores de hui, el CICU ha rebut l'alerta que hi havia dos persones en dificultats dins de l'aigua a la platja del Morrongo de Benicarló. En l'avís s'indicava que altres dos persones havien anat a socórrer-los.

Fins al lloc s'ha desplaçat una unitat de Suport Vital Bàsic (SVB), l'equip sanitari del qual ha assistit un home i una xiqueta que havien pogut ser ser rescatats i que estaven il·lesos.

Temps després s'informava que havien tret de l'aigua inconscient un altre home. Immediatament, el CICU ha mobilitzat al lloc a un metge d'Atenció Primària del centre de salut del municipi i una unitat del SAMU.

L'equip mèdic del SAMU ha realitzat maniobres de reanimació cardiopulmonar avançada i altres tècniques de recuperació a l'home, encara que no hi ha hagut resposta perquè havia mort. L'autòpsia revelarà les causes.

Fins al lloc dels fets el Consorci Provincial de Bombers ha mobilitzat una dotació i una embarcació de rescat del parc del Baix Maestrat per a tractar de traure de l'aigua les dos persones que tenien problemes per a eixir i que es trobaven a uns 500 metres de la costa, segons ha informat aquest servici.

Els bombers també han rescatat un home que presentava símptomes d'ofegament i que s'havia llançat a l'aigua per a intentar rescatar les dos persones que demanaven ajuda encara que finalment l'home ha mort al lloc dels fets.