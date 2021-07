Probamos por primera vez la carne vegetal: ¿tiene la misma textura que la animal?

La carne vegetal está en boca de todos y aunque en España todavía no mucha gente se ha animado a consumirla habitualmente, cada vez la vemos más en las cartas de los restaurantes y en los expositores de los supermercados. El punto de no retorno, donde ya no será posible salvar el planeta, está cerca. Por eso han nacido muchas marcas de este tipo de comida, para dar esta alternativa.

Lo primero que tuvieron que hacer estas empresas fue plasmar la idea de los investigadores y las necesidades que tienen los consumidores en el laboratorio. Una vez conseguida la técnica, tuvieron que pasar del laboratorio al mercado.

Del laboratorio al plato

Aquí, como cualquier negocio, es necesario hacer un estudio de mercado para ver de qué manera se podía vender este producto. Nada más sacarlo al público, se dieron cuenta de que muchos consumidores se quejaban de que muchas empresas vendían los productos como veggies y con el empaquetado verde pero que luego realmente no eran sanos. Por eso cada vez más marcas ahora apuestan también por productos, además de vegetarianos o veganos, beneficiosos para la salud.

Heura, empresa que se dedica a comercializar este tipo de productos, dice que lo que venden no es un sustituto de la carne, sino su sucesor. Pretenden hacer frente a los problemas del actual sistema alimentario, ofreciendo proteínas con un impacto positivo en el mundo a través de alimentos sostenibles y nutritivos.

Para que nos hagamos una idea ara producir Heura se necesita un 94% menos de agua que para producir la misma cantidad de proteína de ternera. Otro ejemplo es que para elaborar 1Kg de carne de ternera son necesarios 20kg de cereales y legumbres, sin embargo para producir 1Kg de Heura solo se necesita 0,5kg de soja.

Está claro que el mundo está en constante cambio. Llegan nuevas tecnologías, nuevas maneras de pensar, nuevos problemas y con ellos nuevas soluciones. En los últimos dos años las dietas veggie han crecido un 27% donde se encuentran entre otras las veganas y vegetarianas. ¿Nos encontramos ante una nueva forma de consumir los alimentos?