El PP de Murcia critica los "100 días de parálisis y descomposición desde la moción de censura"

A su juicio, durante estos 100 días "se ha demostrado que la moción de censura fue injustificada y que toda la campaña de falsa corrupción que arrojaron al Ayuntamiento de Murcia estaba basada en bulos y mentiras". Y es que, añade, "los audios de Diego Conesa en el Comité Regional del PSRM demostraron que toda esta trama era una invención", según informaron fuentes del PP en un comunicado.

"Es más, los responsables del asalto a La Glorieta han desaparecido y han dimitido, como es el caso de Ana Martínez Vidal, coordinadora autonómica de Ciudadanos e impulsora de la moción de censura, y Juan José Molina Gallardo, que este mismo lunes abandonó Ciudadanos, dejando el puesto de Secretario de Comunicación de su partido", según el PP.

"Estamos asistiendo a la descomposición de Ciudadanos, no solo por las continuas dimisiones de sus altos cargos a nivel regional, y el terremoto político que está ocasionando a nivel nacional y local, también por la evidencia de que el partido va a desaparecer en las próximas elecciones, según destacan todas las encuestas realizadas" ha remarcado la portavoz 'popular' Rebeca Pérez.

Después de esta "trama política", el PP cree que "ha quedado demostrado que durante el mandato del ex alcalde José Ballesta no ha existido ninguna causa judicial por corrupción contra el Ayuntamiento de Murcia", ya que "nadie ha sido investigado ni imputado".

Además, destaca que la Fiscalía "ha constatado que la vacunación contra la Covid-19 del concejal Felipe Coello fue absolutamente legal, contrastando que todas las dudas sembradas por el nuevo gobierno tripartito eran y son falsas".

Días antes de la moción, el PP recuerda que una encuesta que afirmaba que el 70% de los votantes de Ciudadanos estaban en contra de esta decisión.

"Hoy, viendo estos resultados, estamos convencidos de que este porcentaje ha aumentado al 100%, y no lo decimos solo desde el PP, lo corroboran las elecciones de Madrid, las encuestas diarias y los murcianos, que continúan demostrando que no querían y no quieren esta moción de censura impuesta, que lo único que ha traído es la paralización y la ralentización de proyectos estratégicos como Murcia Río, el Plan Movilidad o Murcia Smart City" ha explicado Pérez.

En su opinión, esta moción "solo ha servido para perjudicar a los murcianos y a su imagen, dando un espectáculo lamentable a nivel nacional, y para que Murcia retroceda durante estos dos años. Esta moción no ha cuajado en ningún proyecto alternativo, solo en bulos y mentiras".

"CIUDADANOS HA REALIZADO ACUSACIONES FALSAS"

Una muestra más la "trama urdida por Ciudadanos, apoyada por PSOE y Podemos", es que "han realizado acusaciones falsas sobre los contratos menores como arma política para justificar la moción de censura", según los 'populares'.

"Pero los datos y la verdad siempre salen a flote y la realidad es que Ciudadanos ha tramitado ya 700 contratos menores por valor de 3,3 millones de euros", tal y como señala el PP.

"Mario Gómez y Cs, pese a usar públicamente como excusa para la moción, la utilización de los contratos menores, ha recurrido a esta figura 232 veces y ha firmado contratos a dedo por valor de más de 700.000 euros, evidenciando la falsedad de la maniobra política", ha añadido el PP.

En este sentido, añade que la contratación menor en el Ayuntamiento de Murcia "apenas representaba un 19%", mientras que en consistorios gobernados por el PSOE, como Sevilla y Valladolid, "supera el 90%". Murcia presentaba "uno de los índices más bajos de España de uso de la contratación menor".

El PP ha destacado que resulta "llamativo" y evidencia una "clara contradicción" que Mario Gómez "se dedicase a sembrar dudas infundadas acerca del uso del contrato menor y luego él mismo, y sus compañeros de Ciudadanos, hayan recurrido cientos de veces a esta figura desde que están en el equipo de gobierno".

"UNA MOCIÓN DE CENSURA SIN UN PROYECTO ALTERNATIVO"

Para el PP, el nuevo equipo "solo se ha dedicado a paralizar y ralentizar todos los proyectos que ya estaban en marcha y no han presentado ni una sola iniciativa propia".

"Estos 100 días desde la moción de censura se pueden resumir con bloqueos, falta de proyecto y autoritarismo. El actual equipo de gobierno va a rebufo de las exigencias que le va marcando el PP y olvidando que están aquí para trabajar por Murcia y por los murcianos" ha destacado Pérez.

"Las carencias del nuevo gobierno le lleva a volver a presentar todos los proyectos que el Partido Popular había iniciado y durante estos meses no han presentado ni un solo proyecto nuevo", ha señalado.

"Solo aciertan cuando hacen lo que el PP les marca y les indica. El socialista Serrano evidencia una vez más su falta de estrategia en cada paso que da. No tienen proyecto, ni iniciativas, ni ilusión, ni capacidad para llevarlos a cabo" ha informado la portavoz.

Algunos de los ejemplos, añade, son "las Campanas de Auroros, el puente de El Raal, el Parque Metropolitano Oeste, la apertura de las salas de estudio, los actos para conmemorar el nacimiento de Alfonso X, la campaña contra el mosquito tigre y los problemas de seguridad en el entorno del Zig-Zag".