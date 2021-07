Comunitat Valenciana i Balears acordaran un document sobre el canvi del model de finançament

Així ho ha explicat Soler en atenció als mtjans prèvia a la seua intervenció en la cimera entre Comunitat Valenciana i Illes Balears. Allí, ha incidit que "no hi haurà una proposta concreta" sinó un document, ja que, en ser una reunió de només dos de les 17 autonomies "seria inconvenient fer papers que caldrà tornar a treballar amb altres comunitats autònomes".

En aquest sentit, Soler ha incidit que la Comunitat Valenciana i Balears "són de les pitjors finançades", però s'ha mostrat convençut que "el conjunt de les autonomies estan mal finançades". I és que, "el desplegament constitucional ha transferit a les comunitats unes obligacions de servicis costosíssims, cada dia més, però no han arribat els recursos adequats".

Per açò, ha plantejat que el primer "reequilibri" ha de ser "vertical". "Si els recursos que reben les autonomies s'amplien, es facilitaran dos coses: que tots guanyen, i que el debat de l'equitat horitzontal no siga tan dramàtic".

No obstant açò, Soler ha destacat que es "ha trencat el tabú" per part del Govern i s'han transferit 16.000 milions no reemborsables l'any passat i 13.000 enguany, el que considera un "canvi d'actitud respecte als recursos i el concepte constitucional de suficiència del que s'ha fet càrrec el Govern".

EQUITAT HORITZONTAL

Igualment, ha subratllat la necessitat de treballar en l'equitat horitzontal, que arreplega l'article 156 de la Constitució. En aquest sentit, ha indicat que és "just" produir aquest canvi i que "és un tema conjuntural molt important" ja que suposaria que "les comunitats autònomes tinguen capacitat d'eixir de la crisi amb els mateixos recursos".

També ha criticat el sistema aprovat el 2002 i a "alguns que diuen que caldria tornar", i ha remarcat que la situació "no és la que hi havia amb Aznar el 2002". Per açò, ha demanat canviar l'statu quo que es va generar en aquell moment i que el 2009 "es va millorar però no es va canviar" per la pressió de diverses autonomies.

No obstant açò, Soler ha incidit que, si bé l'statu quo perjudica una sèrie de comunitats autònomes", el model de finançament penalitza "tots en general".

Per açò, ha reivindicat "iniciar el debat", ja que "s'ha de fer inexorablement", encara que busquen una "alternativa bona per a tots". Així, ha incidit a "tranquil·litzar" a altres autonomies i ha recordat que pròximament es reunirà a Sevilla amb el seu homòleg andalús, "una altra comunitat que té circumstàncies semblants".