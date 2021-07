Cvirus.- Sanitat reprèn les pràctiques formatives d'estudiants als hospitals

La Conselleria de Sanitat ha reprès les pràctiques formatives als hospitals dels estudiants de les universitats públiques i privades de la Comunitat Valenciana de ciències de la salut, així com de cicles de Formació Professional que van ser suspeses el novembre passat com a mesura de prevenció per la Covid-19.