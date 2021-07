València adjudica el primer contracte d'experiències pilot per a fomentar la biodiversitat urbana

El vicealcalde de València i president de l'organisme autònom, Sergi Campillo, ha assenyalat en un comunicat que l'equip de govern de Joan Ribó "fa una aposta decidida pel foment de la biodiversitat urbana" i, per açò, aquest contracte d'experiències pilot "ens servirà per a establir l'estratègia de biodiversitat en el Pla Verd".

En concret, es col·locaran refugis per a rates penades, nius per a aus i caixes per a insectes pol·linitzadors com les abelles. En tots els recursos s'instal·larà, a més, cartelleria digital informativa per a explicar el seu ús als vianants.

Des de l'OAM de Parcs i Jardins es considera que el parc de Marxalenes i el centre Natúria presenten unes "característiques ideals" per a la implantació d'aquests projectes pilot.

Així, les espècies més urbanites tindran un refugi a les infraestructures arquitectòniques mentre que els arbres circumdants oferiran protecció a les espècies silvestres.

La col·locació de caixes per a insectes pol·linitzadors servirà com a indicador de la presència d'abelles solitàries a la zona, que aprofitaran els orificis creats en aquest tipus de refugis per a construir les seues cel·les.

Com a complement, es crearan xicotetes illes de flora auxiliar, que afavorisquen tant la presència de pol·linitzadors com la d'insectes que servisquen d'aliment a aus insectívores o sargantanes, entre altres espècies.

Aquestes experiències aniran acompanyades de revisions periòdiques per a detectar quals tenen major èxit i determinar aquelles que són més viables per a replicar-les en altres zones de la ciutat. Igualment, i abans de la seua implantació, es realitzaran estudis previs per a garantir la seua coexistència amb les espècies del jardí.

Les actuacions en el centre Natúria del Jardí del Turia i en el Parc de Marxalenes han sigut licitades públicament i adjudicades per un import total de 5.358,17 euros (IVA inclòs) i amb una durada de sis mesos.