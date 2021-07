Sylvia Pantoja, sobre José Luis Moreno: "Tenía pasión por mí, pero mi prima Isabel lo acaparó y dejé de existir"

Con la noticia de la detención de José Luis Moreno, muchos son los artistas que comentan que han trabajado con él -y algunos aseguran que incluso les debe dinero-. Sylvia Pantoja es una de ellas, pero parece que su prima Isabel también se metió en medio de esta relación profesional, como ya la ha acusado la exsuperviviente en otras ocasiones.

La cantante ya señaló a Isabel Pantoja como culpable de que tuviera que irse a México a probar suerte, tras tiempo triunfando en España. Aun así, sus comienzos no fueron fáciles: "Me fui sin contactos y sin dinero, el veto era continuo. Compuse las canciones, las produje, las grabé. Y no las quisieron en la radio ni pagando".

Del mismo modo le sucedió con José Luis Moreno, según declara en exclusiva a la revista Lecturas: "Tenía pasión por mí, pero mi prima Isabel lo acaparó y dejé de existir".

La artista recuerda, además, cómo fue la última vez que se cruzó con el productor: "Ni me miró, cuando cada vez que iba a uno de sus programas tenía detalles muy lindos conmigo". "Pasó igual con Luis Rollán", comenta sobre el colaborador de Viva la vida, que era amigo de Isabel Pantoja y en el cual ya no podría confiar. "Una amistad no traiciona, y me he sentido traicionada. Era como mi hermano".

Y es que, para Sylvia, su prima siempre actúa igual. "Ella va avasallando y tiene tentáculos. Piensa: 'Esto me interesa y es para mí'", opina. "¡Tú no eres más que nadie, has tenido la suerte, o la desgracia, de casarte con un torero y ya está! ¡Bájate del pedestal y deja de putear a la gente! ¡Deja que viva su vida!".