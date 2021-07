Florence Pugh, en defensa de su relación con Zach Braff: "No necesito que me digan a quién debo o no amar"

Florence Pugh es una de las actrices más aclamadas gracias a su paso por Viuda Negra, la próxima película de Marvel que se estrenará en cines este 9 de julio, pero la joven de 25 años no se encuentra en el foco mediático solo por su carrera profesional.

Su vida privada y su relación con el productor Zach Braff son temas constantes de interés público. La pareja recibe constantes críticas debido a la diferencia de edad que los separa, ya que él es 21 años mayor que ella.

En varias ocasiones la estrella ha salido en defensa de su chico y su relación, ahora ha hablado sobre las últimas críticas que recibió este pasado mes de junio y las ha calificado como una "campaña de odio".

Una fotografía que subió la joven actriz por el cumpleaños de Braff a su perfil oficial de Instagram fue el detonante de miles de comentarios negativos hacia ambos.

"Es mi vida, no estoy haciendo nada para complacer a nadie o para acaparar titulares... ¡Yo también quiero ser una persona!", ha comentado en una entrevista con The Sunday Times.

En unas stories días después de la publicación, Florence se dirigió disgustada a sus seguidores: "Aproximadamente el 70% de los comentarios eran insultos, eran horribles (...) No permitiré ese comportamiento en mi perfil".

"No necesito que me digan a quién debo y a quién no debo amar. No es vuestro problema y realmente no tiene nada que ver con vosotros", sentenció la actriz que, poco después, desactivó los comentarios en la publicación.