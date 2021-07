La temperatura es dispara 10ºC en només una hora a l'aeroport d'Alacant i supera els 32,5ºC

Així, el termòmetre ha passat des de 20ºC fins a més de 30ºC en poc més d'una hora mentre que la humitat ha descendit des del 100% a poc més del 30%.

Per la seua banda, el Centre de Coordinació d'Emergències recorda que aquest dimarts estem en alerta taronja per altes temperatures en zones del prelitoral de València i Alacant on el mercuri pot aconseguir els 39/40ºC.

Per açò, aconsella evitar l'exercici físic i eixir al carrer en les hores centrals del dia per a no patir un colp de calor.