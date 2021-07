La banda nord-americana Cracker actuarà a València dins del cicle #SentDeleste

El rock americà de Cracker arribarà a València el pròxim 27 de novembre amb un concert a la Rambleta dins del cicle de directes impulsat per #SentDeleste.

La banda, fundada per David Lowery i Johnny Hickman en els 90, manté viu el rock amb arrels i no li importa allunyar-se del tradicional gràcies a la seua gran personalitat, la qual cosa ha fet que tinguen fans incondicionals, destaca l'organització en un comunicat.

En 1992 tragueren el seu primer disc ('Cracker') i, un any després, 'Kerosene Hat'. Des d'aquell moment, Lowery i el virtuós de la guitarra Hickman, han demostrat que se senten còmodes en els seus viatges musicals que van des del rock alternatiu i country passant pel punk o garatge.

'Berkeley to Bakersfield' (429 Records), títol que fa referència a dos ciutats californianes, és el seu nové treball d'estudi que va veure la llum en 2014. Un disc doble que va posar de manifest tot el seu viatge de nord a sud i influències musicals: folk, surfpunk, rock alternatiu, alt-country.

A més, els valencians Senior i el Cor Brutal "calfaran" al públic abans de l'actuació de Cracker amb hits propis i aliens amb la intenció de moure'ns cos i ànima. Ferreiro, Landete, Martin i Tormo tornen als escenaris després d'una aturada a causa de la situació actual, temps que han aprofitat per a gravar artesanal i digitalment el seu pròxim treball discogràfic P O S T, la seua última compilació de cançons pròpies.

RESTRICCIONS SANITÀRIES

Aquest serà la tercera cita de concerts del cicle que ha preparat el festival Deleste en aquest 2021, any en el qual no ha sigut possible realitzar l'esdeveniment en condicions normals d'aforament i distància, a causa de les restriccions sanitàries per la Covid-19.

Rambleta acollirà els concerts #SentDeleste, que arrancaran el 25 de juliol amb l'actuació en directe de la cantautora i compositora mexicana Silvana Estrada i continuaran a la tardor amb la banda Toundra i el seu Gabinete del Doctor Caligari (26 de novembre). Un dia després, arribarà als escenaris l'arrel americana de Cracker.

El cicle compta una vegada més amb l'impuls de Cerveses Alhambra i pretén ser "una experiència musical per a gaudir sense pressa i amb els cinc sentits".