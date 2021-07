¿Qué haría si se encuentra con Rocío Flores y Olga Moreno por los platós? Rocío Carrasco responde tajantemente

Ahora que ha dado el paso de volver a televisión con su fichaje por Sálvame, a Rocío Carrasco se le abren varios frentes a los que, sin duda, le tocará de alguna manera enfrentarse.

Uno es, sin duda, la posibilidad de encontrarse con su hija, Rocío Flores, y la mujer de su exmarido, Olga Moreno, por los platós de Mediaset, ahora que, seguramente, coincidirán por los pasillos de Telecinco.

A este respecto, la hija de 'la más grande' no se cortó y contestó a esa pregunta, antes de dar más información este miércoles sobre cómo será su colaboración en el programa de corazón de las tardes de Telecinco. ¿Qué hará si se encuentra con ellas?

Primeramente, asegura, espera no encontrarse ni con Olga ni con su hija: "Yo no quiero retroceder en mi proceso y creo que debo de seguir para delante. Que las cosas aporten y que no resten", asevera.

Otra cosa es encontrarse a otras personas que han sido más críticas con su discurso, como Alessandro Lequio o a Ana Rosa Quintana, a quienes les diría "buenos días" y continuaría con su camino.