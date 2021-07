Comunitat Valenciana i Balears situen el Mediterrani com a marc comú per a avançar cap a la transició ecològica.

Balears i Comunitat Valenciana van situar aquest dilluns el Mediterrani com el marc comú per a avançar cap a la transició ecològica en totes dues regions i van coincidir en la necessitat de controlar les emissions en aquesta mar.

Així ho van expressar aquest dilluns el vicepresident del Govern balear i el conseller de Transició Energètica, Juan Pedro Yllanes, i el vicepresident segon de la Generalitat Valenciana i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau.

La transició ecològica i l'aposta per un model productiu més sostenible va ser el tema de debat de la segona taula redona del cim bilateral entre la Generalitat Valenciana i el Govern balear, que se celebra des d'aquest dilluns i fins a aquest dimarts en el Palau de Congressos de Palma.

Els dos vicepresidents van detallar les polítiques en matèria de medi ambient posades en marxa en les seues respectives comunitats i van ressaltar el compromís dels seus governs per incloure la sostenibilitat en totes les mesures que es posen en marxa.

Durant la seua intervenció, el vicepresident del Govern balear, Juan Pedro Yllanes, va emfatitzar que les Illes han apostat per "una política transversal" pel que fa al medi ambient, atés que "el canvi climàtic ha vingut per a quedar-se". Per això, va destacar la necessitat que les noves energies i la sostenibilitat siguen transversals en totes les esferes de l'Executiu balear.

Segons Yllanes, Balears i la Comunitat són "dues regions que tenen un nexe d'unió molt important que és la Mar Mediterrània" que, a més, és "la zona zero del canvi climàtic". També ha recordat que les dues comunitats comparteixen aspectes pel que fa al seu model productiu. "Compartim desafiaments comuns com la necessitat d'enfortir els nostres models per a superar el monocultiu turístic tan arrelat al llarg de les últimes dècades. Hem de ser capaços d'oferir més alternatives als nostres joves", ha expressat.

Com a exemples de la labor del Govern balear, Yllanes va esmentar l'aprovació de les Lleis de Canvi Climàtic i Residus, la creació de la comissió interdepartamental de Canvi Climàtic, així com altres òrgans com el Comité d'Experts o la Comissió de Construcció Sostenible.

Per part seua, el vicepresident segon de la Generalitat Valenciana, Rubén Martínez Dalmau, també va ressaltar que les polítiques de sostenibilitat no sols es posen en marxa en el departament que ell mateix dirigeix, sinó que "formen part de la transversalitat de les polítiques del Botànic".

En la mateixa línia que el vicepresident balear, Martínez Dalmau, va explicar que "el Mediterrani és l'ull de l'huracà del canvi climàtic" i el "marc comú" que tenen totes dues regions per a fer front als reptes mediambientals. "El Mediterrani no sols és important per la seua cultura i la seua història, sinó també en el marc de la biologia", va assenyalar.

Així mateix, Martínez Dalmau va posar l'accent en iniciatives de la Generalitat Valenciana, que està ultimant la Llei de Canvi Climàtic, l'Agència de l'Energia o la Llei d'Economia Circular.

Polítiques d’Habitatge

Respecte a l'habitatge, una problemàtica que comparteixen totes dues regions pel creixement demogràfic, Yllanes va explicar que es tracta d'una qüestió que "a vegades és difícil de fer comprendre a Madrid". En aquest sentit, va recordar que aquest dilluns el Consell de Govern va aprovar l'adquisició d'una sèrie d'habitatges que permetran afrontar aquest problema.

Martínez Dalmau, per part seua, va destacar que la Generalitat ha adquirit quasi 600 cases en dos anys i s'han iniciat noves promocions d'habitatge públic. A més, va expressar que els fons europeus seran fonamentals per a rehabilitar habitatges i dur a terme millores en matèria de sostenibilitat i eficiència.

Impacte de la Covid-19

Quant a la crisi sanitària, el vicepresident balear va advertir que "el canvi climàtic ha continuat avançant durant aquest temps". "No podem utilitzar l'argument que la pandèmia ho ha alentit tot, perquè sinó no arribarem on volem arribar. Ja no tenim la possibilitat de parar el canvi climàtic, però sí de mitigar els efectes", va assegurar.

"En un lloc tan important com el Mediterrani no podem utilitzar l'excusa de la COVID-19, hem d'aprofundir en aquestes polítiques per a fer front a l'emergència climàtica", va afegir.

Com a conclusió, Yllanes va declarar que la paraula "sostenibilitat" ha de ser "la línia essencial" de qualsevol política que es pose en marxa, mentre que Martínez Dalmau va recordar que "no tenim un planeta B i s'ha de cuidar aquest planeta que tenim".