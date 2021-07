Lara Sajen monta un drama cuando descubre que se ha partido un diente en 'Supervivientes'

La cantante Lara Sajen, concursante de Supervivientes, ha pasado un mal rato cuando se ha dado cuenta de que se ha roto un diente, algo que pasó hace días, pero que con la ausencia de espejos en la isla hondureña, no sabía.

Sajen rompió a llorar y en hondas lamentaciones, pero de una forma tan dramática que hizo que sus compañeras, Melyssa, Olga y Lola no pudieran parar de reír en medio de la desesperación de su compañera.

"Me acabo de ver el diente tía. ¿Hola? Se me nota muchísimo y me dijeron que no se me notaba nada", decía llorando Sajen mientras se miraba la dentadura en el reflejo de un cuchillo.

"No es nada tía, será en el espejito, yo ni me di cuenta", trataba de consolarla Olga. "A ver se le ve un poco pero no es una cosa exagerada", aportaba Melyssa, pero ninguna de las dos podía parar de reír.

"Me dijiste que estaba guapa, pero yo con mis amigas siempre decimos que hay dos tipos de guapa: guapa, y 'guapa'", decía Sajen, haciendo gestos con la mano como dando a entender que el segundo "guapa" era irónico.

Las risas de sus compañeras acababan por quitarle importancia al asunto y más tarde Lara Sajen explicaba que había sido solo un pronto. "La actitud de mis compañeras ha sido; ¿Qué le pasa a esta loca que llevamos viéndola con ese diente siete días y se pone a llorar ahora?", decía divertida.