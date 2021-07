València obri el termini perquè els comerços de Ciutat Vella demanen les ajudes del Pla Resistir

El xicotet i mitjà comerç del centre històric de València pot sol·licitar des d'aquest dimarts, 6 de juliol i durant 20 dies naturals, les ajudes directes de fins a 4.000 euros convocades per l'Ajuntament en el marc del Pla Resistir i que s'engloben en el Pla de Reactivació Econòmic i Social per a Ciutat Vella, dotat amb 7 milions d'euros.

Aquesta iniciativa inclou, a més de les ajudes directes a comerços, hostaleria i un altre tipus d'activitats que es desenvolupen en el districte del centre, un programa d'esdeveniments i activitats culturals durant l'últim trimestre del 2021, juntament amb una campanya de bons descompte que encara s'està dissenyant.

L'objectiu d'aquesta actuació específica és ajudar a reflotar l'activitat econòmica d'un districte, el del centre històric, especialment colpejat per les restriccions per a combatre el coronavirus, i que a més encara les molèsties de dos importants processos de transformació urbana a l'entorn del Mercat Central i de la Llotja i en la plaça de la Reina, amb les consegüents molèsties per al comerç.

Segons expliquen fonts de l'àrea de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, l'ajuda directa que es pot sol·licitar a partir d'aquest dimarts és de fins a 4.000 euros per negoci radicat a Ciutat Vella: 2.000 euros per microempresa i 200 euros per cada persona treballadora.

La convocatòria, aprovada en la Junta de Govern Local del passat 28 de juny i publicada en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) del 5 de juliol, ascendeix en total a set milions d'euros, amb els quals es pretén cobrir la gran majoria de negocis del districte, i és compatible amb altres ajudes del mateix programa que s'hagen rebut anteriorment.

"Amb aquestes ajudes volem reactivar el teixit empresarial del districte i mantindre l'ocupació en els seus barris", afirma la regidora Pilar Bernabé. "Des del Consistori volem afavorir el desenvolupament econòmic i social dels barris de Ciutat Vella, que continuen sent un punt de trobada, un espai on la creativitat, la cultura i l'oci són clars protagonistes", afig.

Resum del Pla Resistir a València

Des que l'11 de febrer es va publicar en el BOP la primera convocatòria del Pla Resistir d'ajudes parèntesis de l'Ajuntament de València, s'han realitzat pagaments de les diferents modalitats totes les setmanes per un import total fins a la data de 22,08 milions d'euros.

El nombre de sol·licituds presentades ascendeix a 9.972, de les quals ja s'han beneficiat 9.640 persones autònomes o microempreses. Fins al moment s'han aprovat cinc convocatòries dirigides a diferents sectors: parèntesi (activitats més afectades per les restriccions, com l'hostaleria o el turisme), sectors tradicionals valencians, sector del taxi, sector cultural i, finalment, el sector de les cerimònies i celebracions.

La mitjana de cobrament és d'11 dies des que es presenta la sol·licitud, la qual cosa situa a l'Ajuntament de València com un dels quals menys tarda a abonar les ajudes per a combatre els efectes de la Covid-19.