El cómico Jaime Caravaca, despedido de 'La Resistencia': "Dejarse la piel a diario no siempre es suficiente"

"Esta semana he sido despedido o me han echado o ya no cuentan con mis servicios en La Resistencia, programa en el que he estado cuatro años". Así anunció, a través de las redes sociales, el cómico Jaime Caravaca que no continuará en el programa que dirige David Broncano.

El humorista ha querido agradecer "a todo el mundo" al apoyo en todo este tiempo.

"Muchas gracias por todo lo positivo que me llevo y es el momento de iniciar otros caminos y de decirle adiós a esta etapa, aunque haya sido de forma inevitable. Hay sitios en los que ya no puedes crecer más", ha anunciado, tras decir también que "parece ser que el programa va a tomar otra línea".

Ha sido un vídeo de apenas minuto y medio subido a su Instagram en el que, además de sus palabras, Caravaca escribe: "Dejarse la piel a diario por algo cada día, no siempre es suficiente. He sido despedido de La Resistencia, cuatro años de subidón que ahora deben convertirse en cosas positivas, con paciencia y con cariño. Ha sido un honor".