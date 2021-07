Mariví, en 'First dates': "Para mí el sexo es una cosa que necesito diariamente, por no decir a cada rato"

"Para mí el sexo es una cosa que necesito diariamente, por no decir a cada rato. Si tengo una pareja, tengo claro que me tiene que aguantar, si está conmigo ya sabe las consecuencias", afirmó Mariví en su llegada a First dates este lunes.

La tarraconense se dirigió a la barra del local de Cuatro para charlar con Carlos Sobera: "Quiero que te definas: ¿Cómo eres?", le preguntó el presentador, que se quedó sin palabras la respuesta de la comensal: "Soy adicta al sexo".

Carlos Sobera, en 'First dates'. MEDIASET

"¿Esto es lo primero que me dices?", exclamó sorprendido Sobera, que quiso saber el nivel de adicción de Mariví: "Siempre pienso en ello y necesito, si no son 24 horas, por lo menos 16 diarias de sexo", respondió.

Y continuó explicando que "mi pareja necesito que me aguante y que, si yo quiero sexo por la mañana, de madrugada o al mediodía, que me diga que sí, que no me argumente que está cansado o cualquier cosa. Ya he tenido relaciones así y no es de mi agrado".

Su cita fue Mario: "Soy una persona de todo o nada. Me dedico mucho, soy cariñoso, romántico... expreso mis sentimientos más con hechos que con palabras", comentó el cubano.

Pero Mariví no quiso irse por las ramas y, antes de pasar a cenar, le preguntó: "¿Te gusta mucho el sexo?". El repartidor le respondió entre risas que "eso no puede faltar en mi vida, las veces que hagan falta".

Mariví y Mario, en 'First dates'. MEDIASET

Ya en la mesa la tarraconense volvió a dejar con los ojos como platos a Mario cuando le preguntó: "¿En el sexo te gusta experimentar cosas?". El cubano señaló que dependía del experimento, a lo que Mariví le dijo que "cuando tengo pareja, me gusta hacer tríos con mujeres, con hombres no".

"Es la primera vez en 29 años que me dicen eso. Como hombre le pongo una alfombra roja y público a los lados para que le aplaudan porque se lo merece", admitió entre risas. "Nunca he hecho un trío, pero si se presenta la oportunidad...", añadió.

Mariví y Mario, en 'First dates'. MEDIASET

El postre se lo tomaron en el privado del restaurante, donde la música y los bailes entre ambos hicieron subir la temperatura hasta que terminaron besándose: "Los besos en la boca están anticuados", comentó Mariví.

Al final, Mario sí que quiso tener una segunda cita con la tarraconense porque "es el tipo de chica que a mí me gusta, me llama la atención". Ella, por su parte, también quiso volver a quedar: "Creo que se ve", admitió entre risas.