Motos, a María Hervás: "Te he invitado a 'El hormiguero' porque me llamaste la atención en un vídeo y te quería conocer"

María Hervás fue la primera invitada de la semana en El hormiguero, al que acudió para presentar su última película, El Cover, la ópera prima como director de Secun de la Rosa, y que llega a los cines el próximo 23 de julio.

La actriz comentó con Pablo Motos una curiosidad del filme, y es que iba a ser la coprotagonista, pero, tras leer el guion, pensó que otra compañera haría mejor ese papel, por lo que De la Rosa le dio un pequeño personaje en agradecimiento.

"Secun me llamó para ofrecerme el papel de la coprotagonista y mientras me leía el guion no paraba de pensar todo el tiempo en Carolina Yuste como perfecta para ese papel, así que le llamé y se lo dije. Al final le pareció bien y me dio un papel más chiquitito, pero para mí es como un dulce que él me regaló", recordó la invitada.

“Todo el rato me venía a la cabeza Carolina Yuste” - María Hervás llamó a @secundelarosa para cederle su papel a Carolina Yuste #HervásEH pic.twitter.com/pmC4xBoNIO — El Hormiguero (@El_Hormiguero) July 5, 2021

El presentador reconoció que "te he invitado porque me llamaste la atención en un video y te quería conocer, pero es que tienes amantes de tu voz y otros que la odian. Esto es más raro...". Hervás señaló que "ya desde la escuela de interpretación tenía algo con la voz".

"Mi profesor me decía algo que no he terminado de entender, y es que tenía una voz lactante, y eso se me ha ido repitiendo a lo largo de mi vida. Hay gente que es fan y que es todo lo contrario", comentó.

Recordó que "se me acercó una chica en un pub y me comentó que solamente quería decirme que odiaba mi voz. Que podía estar en la cocina y que, cuando escuchaba mi voz porque su marido estaba viendo una serie en la que aparecía, tenía que ir a cambiar de canal".

María Hervás, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

El valenciano se lo pasé en grande este lunes con las anécdotas de su invitada, y otra de las más destacas fue en un viaje que la actriz realizó a Nueva York: "Nos enteramos de que Woody Allen tocaba los lunes con su banda en un hotel y una amiga y yo fuimos a verle".

"Nos sentamos a unos 50 centímetros de él mientras limpiaba el clarinete. También estaba esa noche Emma Stone y su pareja Andrew Garfield. Ella fue al baño y la seguí, me agaché por instinto para verla por debajo de la puerta y tenía los pies metidos para dentro, me pareció súper cute", rememoró Hervás.