María Hervás le propone una comprometida apuesta a Pablo Motos: "Lo haremos en mi próxima visita"

El hormiguero comenzó la semana con la primera visita al programa de María Hervás, que acudió para presentar su nueva película, El Cover, la ópera prima como director de Secun de la Rosa, y que llega a los cines el próximo 23 de julio.

"Es un homenaje a toda aquella gente que se dedica a los cover en Benidorm. Es una película súper mágica con el punto ese que Secun le pone a todo", comentó la invitada sobre la comedia musical.

“Es una película súper mágica” - María Hervás nos presenta “El Cover” que se estrena el 23 de julio #HervásEH pic.twitter.com/CfGuJNw7m7 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) July 5, 2021 “Es un homenaje hacia esas personas que siguen su propósito de ser felices” - La nueva película de @secundelarosa refleja la dura vida del artista #HervásEH pic.twitter.com/Kw5hfQhkfG — El Hormiguero (@El_Hormiguero) July 5, 2021

Pablo Motos se interesó por las curiosas manías que tenía la actriz: "Las aceitunas solo me pegan solas, entre ellas, cuando las cortan e insisten en ponerlas como condimento de otras cosas no lo soporto. A lo mejor en las pizzas...", afirmó.

"Si no estoy estudiando guiones, estoy con mis estudios de Filosofía, así que me paso todo el día leyendo cosas densas. Para relajar la cabeza miro casas en plataformas de venta inmobiliaria de forma compulsiva porque siempre quiero una mejor. Miro áticos más grandes que el mío", comentó.

Y añadió: "También me voy al baño sola y me corto el pelo cuando estoy agobiada. Mi novio cuando me ve, va corriendo detrás para que no lo haga y los equipos de peluquería de las series y películas alucinan al ver lo que me hago".

La actriz le comentó al presentador que "llevo en mi cuerpo un tatuaje hecho por mí porque hice un cursillo de handpoke". El valenciano le pidió que lo enseñara, pero antes de hacerlo, Hervás le puso una condición.

"Te lo enseño si, delante de toda España, te comprometes a dejarme, la siguiente vez que venga, hacerte un mini tatuaje", le propuso la invitada a Motos que, con una sonrisa en la cara le contestó: "Te digo que sí, siempre y cuando tú me dejes cortarte un poquito el pelo".

La actriz exclamó: "¡Por supuesto, me encanta!", y, a continuación, enseñó el tatuaje de un pequeño barco que llevaba tatuado en el pie: "Está mirando hacia ti, como te lo hiciste tú...", destacó Trancas.