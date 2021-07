Tu horóscopo diario: martes 6 de julio de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el martes 6 de julio de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

De sobra sabes que la impulsividad es, muy frecuentemente, tu fallo más importante, así que utiliza la inteligencia y no te ofusques en tus actitudes y avances sin pensar en las consecuencias de tus actos. Si vas un poco más despacio, todo te saldrá mejor.

Tauro

Si pones buena voluntad y actúas con ingenio y con simpatía, podrás acercarte de nuevo a una persona de la que te habías alejado y que estaba bastante enfadada o alejada de ti. Ya es tiempo de volver, pero debes hacerlo con inteligencia y tacto.

Géminis

Es posible que hoy tengas que enfrentarte a un asunto imprevisto y algo estresante en el trabajo y no dudes de tus capacidades ni un momento para responder ante ese reto, aunque si lo necesitas, pide consejo, no pasa nada. Saldrá bien.

Cáncer

Se reaviva una situación afectiva que ya dabas por perdida casi o que estaba pasando por un momento muy bajo. Pero algo hace que vuelva a saltar la chispa. Déjate llevar ese momento, no lo frenes, porque puede ser muy importante para tu bienestar.

Leo

Vas a tener una segunda oportunidad para resolver de una vez por todas un asunto que ya viene de tiempo atrás y que no te has atrevido a cerrar. Sin embargo, ahora te encuentras con fuerzas para hacerlo. En esta ocasión, debes actuar con más firmeza.

Virgo

Hoy comienzas a estar con más actividad física, quizá tu cuerpo necesita aún reponerse y regenerarse, pero ya verás como paulatinamente te vas a encontrar con mucho más ánimo y ganas de diversión. Tu humor se estabiliza e incluso sube.

Libra

Has adquirido un compromiso que es algo que va a durar durante mucho tiempo, pero estarás bien porque puedes comenzar a disfrutar de eso que te aporta ese contrato que has firmado. Sonreirás y empezarás a hacer más planes en torno a eso.

Escorpio

Es muy posible que sientas la sensación de un enamoramiento de alguien que te atrae con mucha fuerza y lo cierto es que sentirás la pasión en ti. Pero ten cuidado, porque puede ser solo algo pasajero. Vive el momento presente.

Sagitario

Sigues viendo todo con optimismo y hoy eso se traduce en que te llega algo que te favorece y que no esperabas, probablemente en el trabajo. Recuperas un puesto que te gustaba o más dinero. Por poco que sea, dale la bienvenida.

Capricornio

Si ves que no puedes enfrentarte a algo y sientes que ha llegado la hora de tirar la toalla, date una última oportunidad. No descartes contar lo que te pasa a alguien. Callarse todo no es algo positivo, al contrario. Busca a alguien objetivo.

Acuario

No es día hoy para enfrentarse a asuntos de papeles, documentos o legales, ya que eso no estará nada a tu favor y todo se te hará muy farragoso y complicado. Deja que pasen unos días si no es urgente. Las circunstancias no están de tu lado.

Piscis

No te enfrentes a ningún jefe ni a nadie que tenga poder en cualquier asunto que tengas entre manos. Hoy no te favorecen las discusiones, así que deja todo en calma hasta que pase este momento de tensión o de desencuentro. Intenta no pensar en ello.