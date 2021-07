El Festival Vida detectó 51 positivos entre las 27.200 personas asistentes a su séptima edición

El festival Vida ha detectado 51 positivos en el cribrado masivo de los 27.200 asistentes (público y trabajadores) de su séptima edición, celebrada durante las noches del 1, 2 y 3 de julio. A todos los que dieron positivo en el test de antígenos se les retiró la entrada y aplicó el protocolo del Departament de Salut (aviso a su CAP de referencia), y tampoco se les dejó acceder a sus convivientes.

A todos ellos se les devolverá el importe de las entradas. El cribrado masivo lo realizaron un centenar diario de sanitarios. Respecto a los problemas y largas colas registradas en la primera jornada en el punto de testeo, el festival apunta a la empresa a la que externalizó este servicio y dice que "la está requiriendo" para saber las causas de la incidencia.

El Vida cerró su séptima edición con un balance total de 27.200 asistentes, en el que supone el primer gran festival de la etapa Covid sin distancias sociales en Cataluña. Después de un primer día muy complicado por las largas colas que hubo para hacerse un test de antígenos y los problemas derivados de la aplicación Test Vida, el viernes y el sábado el festival replanteó el sistema de testeo y se acabaron las incidencias.

La Masia d'en Cabanyes ha acogido este año –tras la cancelación del año pasado por la pandemia- 40 conciertos en cuatro escenarios, con artistas como Vetusta Morla, The New Raemon con Paula Bonet, Nathy Peluso, Stay Homas o Love of Lesbian. Para 2022, la organización ya ha avanzado que actuarán, entre otros, alt-J, Belle & Sebastian, Parcels y Black Pumas.

En cuanto a la cifra de positivos del festival de Vilanova i la Geltrú, es inferior a la del Canet Rock a pesar de haber reunido a más asistentes. Celebrado también este fin de semana, en el festival del Pla d'en Sala se registraron 152 positivos entre las 22.330 personas que iban a asistir.