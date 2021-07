Las otras meteduras de pata de Carmen Calvo: de la "expertitud" de Simón y del "ni Dixie ni Pixie"... al monólogo de Lorca

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha vuelto a revolucionar las redes con un tweet que, minutos más tarde, ha tenido que eliminar porque era erróneo. En él, la que también es ministra de Presidencia, alababa la obra de teatro de Juan Diego Botto 'Una noche sin luna'. "Estupenda obra, fantástica la interpretación de Juan Diego Botto", escribió en su perfil de la red social.

En el mismo mensaje, felicitó también a los demás "actores y actrices" de la obra. Y la respuesta por parte del director de la obra, Sergio Peris-Mencheta consiguió viralizar el tweet: "Es un monólogo, ministra". En concreto, se trata de monólogo sobre la vida de Federico García Lorca escrito e interpretado exclusivamente por Juan Diego Botto.

"Ni Dixie ni Pixie"

Pero esta no ha sido la única metedura de pata de Carmen Calvo. Durante su etapa al frente del ministerio de Cultura, Calvo protagonizó un cómico episodio en el Senado, con el senador Juan Van-Halen Acedo. "En 2001, año negro también, Calvo dixit, las cifras fueron de asombro –el mejor año, con mucha diferencia, del cine español", le dijo el senador. A lo que Calvo respondió: "Señoría, usted para mí nunca será Van-Halen 'Dixie' ni 'Pixie'", confundiendo el vocablo latino dixit (dijo) con los personajes de animación Pixie y Dixie.

Al frente del ministerio de Cultura, Calvo también deseó que "la Unesco legisle para todos los planetas" (en lugar de países) y no tuvo reparos en admitir que ella había sido "cocinera antes que fraila", que "el dinero público no es de nadie" o que "el español está lleno de anglicanismos".

"No hay que restituir lo que no ha existido"

Más recientemente, en junio del año pasado, durante un acalorado debate con Iván Espinosa de los Monteros en el Congreso, la vicepresidenta cargó contra la credibilidad de las instituciones, en un momento que también se viralizó en las redes sociales. El diputado de Vox preguntó a Calvo si había que "restituir la credibilidad de las instituciones". La vicepresidenta tuvo un lapsus al responder: "No hay que restituir lo que no ha existido".

Vox volvió a cargar duramente contra el Gobierno. Lo hizo Iván Espinosa de los Monteros, al preguntar sobre si hay que "restituir la credibilidad de las instituciones". La vicepresidenta tuvo un lapsus al responder: "No hay que restituir lo que no ha existido". Espinosa tomó de nuevo la palabra y sostuvo que "por una vez estamos de acuerdo". Para Vox, "no ha existido nunca la credibilidad del Gobierno", pues el Ejecutivo "es la mayor amenaza para nuestra democracia".

La respuesta de Espinosa de los Monteros al tomar de nuevo la palabra no dejó indiferente al resto de diputados presentes: "Por una vez estamos de acuerdo", dijo a Carmen Calvo.

"Nueva York, Madrid, Teherán y Pekín están casi en línea recta"

Otro de los momentos más comentados de la vicepresidenta primera del Gobierno durante la pandemia fue el pasado mes de mayo de 2020 cuando, en una comparecencia en la Comisión Constitucional del Senado reflexionó sobre un factor que a su juicio podría haber influido en la incidencia del coronavirus: la latitud.

"Yo no me había dado cuenta nunca de que Nueva York, Madrid, Teherán y Pekín están casi en línea recta. No exactamente, pero casi en línea recta, en horizontal. Son tres de las grandes ciudades donde se ha dado el problemón del demonio", dijo en aquel momento.

También apuntó como posible causa de una mayor incidencia a la climatología: "El otro día leyendo, decían que parece que tiene que ver con determinadas temperaturas, que no son ni muy frías ni muy cálidas", añadió, para concluir que "habían acabado dándose cuenta a base de darle muchas vueltas" al asunto.

También apuntó como posible causa de una mayor incidencia a la climatología. "El otro día leyendo, decían que parece que tiene que ver con determinadas temperaturas, que no son ni muy frías ni muy cálidas". "Nueva York, Madrid, Teherán y Pekín están casi en línea recta", dijo Calvo, relacionándolo con la incidencia de la covid-19.

La "expertitud" de Fernando Simón

En otra ocasión, en diciembre del año pasado, durante una entrevista con RNE defendió la labor de Fernando Simón y por qué ostenta su cargo. "Lo nombró la ministra (Ana) Mato, del Gobierno del Partido Popular", dijo durante su intervención, para añadir, justo después, que es "un experto cualificado y tiene su cargo por razón de su expertitud".

Carmen Calvo: “Fernando Simón tiene su cargo por razón de su expertitud".



La palabra expertitud no está en el diccionario.



Y tiene el doctorado en Derecho Constitucional. 🤦‍♂️ pic.twitter.com/FDgjxZo2LF — Toni Cantó (@Tonicanto1) December 4, 2020

La inexistencia de la palabra "expertitud" generó numerosas bromas en redes sociales e incluso la respuesta del académico de la RAE Arturo Pérez-Reverte al ser preguntado sobre si le "dolía" esta invención. "Estimado amigo, a mí cada vez me duele menos todo", dijo Pérez-Reverte en un tweet.