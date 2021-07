Noguera (MÉS) pide "una revisión de los acuerdos de Bellver" y reclama "más financiación y recursos" al Estado

Según ha informado Noguera este lunes en una rueda de prensa, "es necesario que los jóvenes sean una prioridad para el Govern; así como que se trabaje con perspectiva de futuro para poder cambiar el modelo económico". Además, ha continuado, "hay que reivindicar al Gobierno del Estado más financiamiento y mejores recursos".

Para la formación ecosoberanista, estas son las claves para poder "construir un relato que dibuje las Baleares de los próximos 12 o 15 años" y para sentarse con sus socios del Govern, PSOE y Unidas Podemos (UP).

El coordinador de MÉS per Mallorca se ha mostrado crítico con la "actitud poco reivindicativa" de sus socios de 'El Pacte' frente al Estado. Ha asegurado que "no puede ser que el hecho de que el PSOE y UP gobiernen juntos en Madrid afecte negativamente a Baleares y a sus reivindicaciones".

Por ello, ha destacado que MÉS es el partido que "encarna un gran movimiento político y social en favor de un mejor financiamiento y más recursos". En este sentido le ha reprochado al PSIB "su poca capacidad de incidencia en el PSOE y en el Gobierno Español". Ha afirmado que "los males endémicos de las Baleares continúan siendo endémicos".

"No se ha aprobado el Régimen Especial de Baleares (REB), no mejora el financiamiento y no disponemos de las competencias y los recursos necesarios para cambiar el modelo económico", ha enumerado.

No obstante, y a pesar de las críticas, también ha remarcado "el buen trabajo del Govern en estos años". Ha puesto como ejemplo "la gestión de la crisis del COVID, la aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), la aprobación de la oficina de derechos lingüísticos o la expropiación de viviendas a grandes tenedores".

Asimismo, el coordinador de MÉS per Mallorca también ha reconocido que se han tomado decisiones "que no han sido capaces de transmitir los valores de la izquierda".

Noguera ha puesto como ejemplo el decreto 8 "que beneficiaba sobre todo a grandes hoteleros y la tendencia del PSOE de buscar acuerdos con Cs, en lugar de con MÉS per Menorca y Gent per Formentera".