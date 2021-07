El PP sol·licita 6 anys de presó per a Enric Nomdedéu pel 'cas dels sobres'

El PP sol·licita 6 anys de presó per a l'actual secretari autonòmic d'Ocupació, Enric Nomdedéu, en la causa oberta contra ell, l'exvicealcaldesa de Castelló, Ali Brancal, i el que va ser assessor de Compromís, Miquel Torres, per suposadament utilitzar el servici postal municipal de l'Ajuntament de la capital de la Plana per a enviar paperetes electorals en 2014.

Així, en l'escrit remès al jutjat d'instrucció número 2 de Castelló, el PP -que va presentar la querella que va donar origen a la causa- demana l'obertura de juí oral davant el Tribunal del Jurat i assenyala que de la instrucció s'ha deduït "clarament" que els acusats van participar de la decisió de l'enviament de propaganda electoral del seu partit amb càrrec al pressupost de l'Ajuntament.

El PP demana per un delicte de malversació de cabals públics 3 anys de presó per a Nomdedéu, Brancal i Torres, així com inhabilitació especial per al càrrec o ocupació pública per un període de 6 anys; i, a més, sol·licita altres 3 anys de presó i inhabilitació especial per un període de 2 anys per al secretari autonòmic d'Ocupació per falsedat documental.

Segons expliquen els 'populars' en el seu escrit, el 16 de maig de 2014, Nomdedeú -llavors portaveu del grup municipal de Bloc Compromís-, de connivència amb els altres dos acusats, va requerir del cap de Negociat responsable de la remissió del correu municipal l'enviament per correu oficial i a càrrec de l'Ajuntament de diversos centenars de sobres tancats dirigits a diferents destinataris.

A més, assenyalen que Nomdedéu va ser requerit pel regidor delegat d'Administració Municipal de l'Ajuntament a fi que exposara els motius pels quals considerava que la documentació remesa per al seu enviament per correu poguera realitzar-se a costa de les arques municipals ell va contestar que eixe enviament contenia el Butlletí d'Informació Municipal amb explicacions sobre el treball que efectuava el seu grup municipal.

El PP assegura que el contingut d'aquests sobres era propaganda electoral de Compromís.

Al novembre de 2019 la causa va ser sobreseguda després de demanar la Fiscalia l'arxiu de la mateixa. El querellant va presentar un recurs d'apel·lació davant l'Audiència Provincial en el qual sol·licitava que es revocara l'acte que decretava el sobreseïment provisional de la causa i s'acordara la continuació del procediment, en al·legar que el resultat de les proves permetia concloure la concurrència de tots els requisits exigits pel tipus penal objecte de querella -malversació de cabals públics-.

L'Audiència de Castelló va estimar el recurs del querellant en considerar que, examinada tota la instrucció i les al·legacions de les parts, dona la raó al recurrent, doncs del resultat de les diligències d'investigació practicades no és possible descartar la participació dels investigats en els fets il·lícits denunciats, "doncs existeixen suficients indicis racionals de criminalitat per a la seua imputació".