Los contagios se disparan entre jóvenes pero Sanidad mantiene en manos de las autonomías la adopción de más medidas

Los contagios por coronavirus siguen disparados. Tras el fin de semana, la incidencia acumulada se situó este lunes en los 204 puntos, con picos de más de 600 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días entre la población más joven. Así, la incidencia entre los jóvenes triplica a la general y tira de ella hacia arriba, porque las tasas a partir de los 60 años son mínimas.

Según los datos del Ministerio de Sanidad, del viernes al lunes la IA ha saltado de 152 a 204 casos y la positividad de las pruebas se ha disparado desde menos del 6% al 8,38%. La media entre quienes tienen entre 20 y 29 está ya en 640 puntos, con picos de 1.589 en Cataluña, 1.419 en Cantabria o 1.061 en Castilla y León. Entre los 12 y los 19, la IA es de 584, pero superando los 1.000 en Cataluña y Navarra.

Sin embargo, las altas hospitalarias siguen siendo superiores a los ingresos y la ocupación de camas por Covid es el 2,26% del total y de UCI, del 6,73%. En los últimos siete días se han reportado 40 fallecimientos, lo que ha llevado a Simón a afirmar que "hasta ahora, los incrementos que estamos observando no están siendo importantes en estos factores de gravedad".

No obstante, también ha advertido de que "cuanta mayor sea la transmisión más posibilidades hay" de que el sistema sanitario esté presionado, ya sea por la población aún no inmunizada [los jóvenes que protagonizan la mayoría de contagios estos días] o entre personas que han sido vacunadas pero que suponen ese pequeño porcentaje -del 5 o el 10%- que no queda inmunizada, pues las vacunas no son efectivas al 100%.

Las comunidades actúan o se lo piensan

Por ahora, Sanidad espera a que las comunidades tomen las medidas que tienen a su alcance para reducir el contagio de la Covid, Sin embargo, si el adelanto del cierre de locales de ocio o de aforos no consigue frenar los contagios, el director del CCAES, Fernando Simón, no ha descartado proponer un documento de acciones coordinadas que podría ser de obligado cumplimiento por parte de todas las comunidades. "Estamos haciendo un seguimiento muy exhaustivo tratando de detectar y controlar todas las posibilidades y a partir de ahí, si desde el punto de vista técnico se considera que tienen que implementarse medidas por encima de las que las comunidades tienen capacidad, pues se propondrá", dijo Simón. Hace apenas unas semanas, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, fracasó en su intento para imponer unas condiciones comunes y obligatorias a la reapertura del ocio nocturno y las comunidades exigieron que fueran voluntarias y de acuerdo a sus competencias.

"Ahora mismo, las comunidades tienen cierto margen para implementar algunas medidas", añadió Simón que también ha asegurado que la Ponencia de Alertas y Emergencias Sanitarias de la que él forma parte "desde luego que en el momento que se considere que se tiene que hacer una propuesta se podrá enseguida. Ahora estamos en una situación difícil de valorar las medidas que se tienen que implementar".

Por su parte, algunas comunidades empiezan a actuar y otras valoran hacerlo. Cantabria, con las peores cifras entre los jóvenes junto con Cataluña, por ejemplo, ha anunciado el cierre del ocio nocturno, Navarra ha adelantado el cierre durante los próximos 15 días, Baleares ha reducido a 100 y 200 el aforo de establecimientos en el interior y el exterior respectivamente y Andalucía ha paralizado de momento su desescalada y de momento no prevé relajar más medidas.

Por su parte, Aragón, País Vasco o Murcia tampoco descartan toma medidas mientras que, por el otro lado, la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha o Extremadura no lo tienen previsto. En el caso de Mérida, el gobierno de Guillermo Fernández Vara no lo hará a menos que empiece a haber enfermos graves, en una situación en la que cada día que pasa aumenta a pasos mayores el número de contagios, que siguen concentrados entre la población más joven -de entre 12 y 29 años particularmente- y no se da de momento una traducción en una mayor presión asistencial, en los hospitales. Aunque sí en la atención primaria, tal y como denuncia este sector y ha reconocido Simón este lunes. "La Atención Primaria ha tenido una presión importantísima y sí es cierto que ahora mismo, con el tipo de transmisión, está teniendo una presión cada vez mayor", ha dicho.

Cifras disparadas entre los jóvenes

Según ha dicho, la edad media de quienes están ingresando ahora mismo en un hospital está entre 30 y 35 años, "sea de la variante que sea", y se ha producido un notable incremento en el índice de reproducción, es decir, el número de contactos a los que contagia una persona con coronavirus. Para tener controlada una epidemia, este no debe ser superior a una persona, y ahora mismo es de cinco, ha dicho Simón.

Pese a que la incidencia entre los jóvenes es la que claramente tira del dato general hacia arriba, Simón y la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, han evitado atacar a los jóvenes y han recurrido a argumentos empáticos, para pedirles "responsabilidad" y reconocer que ellos la llevan practicando más tiempo, porque son los últimos a los que les tocará vacunarse. "Estamos pidiéndole a los grupos no vacunados un esfuerzo muy superior al resto de la población", ha reconocido el director del CCAES.

Todo, para intentar aplacar una incidencia que está desbocada, que está tiñendo España de zona rojas y naranjas, arriba en la escala de riesgo y que este lunes ha tenido sus primeros efectos en el turismo. "Estamos en una situación complicada en cuanto a transmisión, pero todavía esperamos que se mantenga los parámetros de gravedad", ha dicho Simón.

Simón y Calzón han evitado hablar de una quinta ola pero la secretaria de Estado ha admitido que estamos en "una nueva etapa de la pandemia", en la que aunque la incidencia acumulad sigue siendo un indicador útil hay que "afinarlo" e interpretarlo con otras variables. Ahora, con los contagios rampando entre los más jóvenes, es muy importante conocer cómo se propaga el virus y en qué circunstancias se producen los contagios.

En este sentido, Simón ha dado pistas que conducen al ocio nocturno que algunas comunidades ya están empezando a modificar. "Las situaciones que favorecen la transmisión y los brotes se dan en lugares donde se reúne mucha gente, donde toda esa gente puede tener más fácil dejar de cumplir las medidas, en interiores donde se relajan medidas de control y son zonas donde se reúnen gente de múltiples de múltiples orígenes", ha descrito el experto de Sanidad.

Menos Pfizer

Al margen de que la incidencia acumulada parezca más o menos adecuada para conocer la situación de la pandemia, Simón y Calzón han incidido en que "el indicador más importante que nos debe preocupar ahora es la vacunación", que sigue avanzando desde la población más mayor a la más pequeña y que, han recordado, a partir de la franja de 30 a 39 años las comunidades pueden "solapar" con otras edades inferiores, hasta los 12 años.

El proceso de vacunación, sin embargo, contará en julio con menos dosis de las que llegaron a España en junio, debido a que el mes pasado Pfizer entregó más de cinco millones más de dosis de las previstas, porque adelantó parte del suministro que tenía previsto hacer en otoño.

Este lunes se ha regresado a los suministros semanales de 1,7 millones de dosis de Pfizer -en concreto, se han repartido 1.745.000 dosis entre las comunidades-y Calzón ha informado de que esta semana llegarán un total de 2,6 millones porque se suman también 474.000 de Moderna y 362.400 de Janssen.