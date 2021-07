Alacant mostra el seu "rebuig absolut" i "condemna rotunda" pel crim del jove Samuel Luiz

L'alcalde d'Alacant, Luis Barcala, ha indicat que la violència "mai està justificada" i que des de l'Ajuntament "sempre es mostrarà la més rotunda repulsa" contra aquests casos. "Tot pareix indicar que el component homòfob formava part de l'agressió. Encara que no es confirme aquesta dada, hem de rebutjar la violència i més quan té com conseqüència la mort", ha lamentat en declaracions als mitjans.

En la mateixa línia, la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez, ha reconegut que li ha costat pronunciar alguna paraula davant tal fet, ha manifestat en diverses ocasions no entendre el succeït i ha demanat frenar "ara més que mai els missatges d'odi".

"No entenc com en ple segle XXI se seguisquen cometent actes tan menyspreables com aquest. No entenc que en ple mes de l'Orgull ocórrega açò. No ho entenc. Hauríem de parlar més de llibertats i de respecte en el segle XXI i no d'assassinats i atacs", ha denunciat.

Així mateix, l'edil del PSPV Llanos Cano ha reafirmat que la violència "té cognoms" com la violència masclista o els atacs LGTBIfòbics, per la qual cosa ha anunciat que instaran l'equip de govern a celebrar un minut de silenci per cadascuna de les víctimes de la violència masclista "siguen d'on siguen".

El portaveu d'Unides Podem, Xavier López, s'ha centrat en els indicadors de violència homòfoba perquè "creixen de manera progressiva i alarmant", la qual cosa al seu juí ha portat a "normalitzar els atacs contra el col·lectiu". Sobre aquest tema, ha realitzat una crida a la societat per a mobilitzar-se "massivament" contra l'odi, la violència i "aquells que difonen discursos que acaben com ha acabat aquest cas".

Per la seua banda, el portaveu de Compromís, Natxo Bellido, ha lamentat que l'odi estiga "tan present" en la societat i ha demanat la "màxima" unió política i institucional per a "arraconar" i "apartar" a les persones que ho difonen.

Finalment, el representant de Vox, Mario Ortolá, ha lamentat que "hui en dia no es puga eixir al carrer tranquil·lament", per la qual cosa han reafirmat que "cal eradicar qualsevol tipus de violència" sense importar "d'on vinga o qui la pateix". "Demanem que eixos salvatges, que li van propinar de forma covarda eixa palissa mortal, no puguen eixir al carrer", ha demanat.