La actriz y presentadora Silvia Fominaya ha reaparecido públicamente para defender al productor Jose Luis Moreno, acusado de estafa, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. "Siempre ponía actrices que estaban necesitadas", ha dicho a su favor.

Tras la detención de Moreno el pasado martes 29 de junio, Silvia ha roto su silencio en una entrevista por videollamada con Espejo público este lunes. Dice que esta situación "le ha dolido bastante" y que la familia Moreno siempre la ha tratado bien.

"Igual que con Chicho [Ibáñez Serrador] también hacíamos ensayos en su casa, también he ido con José Luis Moreno a su casa, hemos pasado texto y tampoco he visto esos modelos que dicen que había por la casa. Era una mansión, una casa asombrosa, pero normal, no había nada extraño", ha comentado la presentadora.

"Jamás he tenido ninguna represalia y he cobrado siempre", ha insistido varias veces en su entrevista. Ha compartido cómo fue él quien la sacó de azafata y le permitió sus primeros papeles. "Es verdad que la época influye", ha mencionado.

Silvia, quien agradece al acusado por apoyarle en sus primeros castings, ha destacado que él mismo ha ayudado a varias actrices del destape que "lo llamaban porque no tenían para comer" y las contrataba: "Siempre ponía actrices que estaban necesitadas".

"Me parece bastante feo lo que se está haciendo en otros medios, de sacar a gente que dice que ha estado con José Luis de viaje", ha añadido la actriz. No entiende que se impliquen las relaciones personales.

Moreno fue detenido por presuntos delitos de estafa y de blanqueo de capitales dentro de la Operación Titella y salió dos días después en libertad. Se encuentra bajo la fianza de tres millones de euros, que debe depositar antes de este jueves 8 de julio. Los agentes calculan que los investigados estafaron más de 50 millones de euros.