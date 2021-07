Les Corts proposa al Govern crear un registre amb el nombre de dones prostituïdes assassinades

Aquesta proposició no de llei (PNL) del PSPV ha tirat avant amb el suport dels altres dos grups del govern valencià (Compromís i Unides Podem) i Ciutadans, mentre el PP s'ha abstingut i Vox l'ha rebutjat.

En el debat, la socialista Rosa Mustafá ha advertit que la majoria de les agressions cap a les dones en situació de prostitució són "una realitat invisibilitzada que se segueix sense reconéixer com a violència masclista", la qual cosa provoca que "no se sàpia amb certesa el nombre de dones prostituïdes ni tampoc el de les dones i xiquetes víctimes del delicte de tracta".

Tot açò, ha recordat, quan el pacte d'Estat contra la violència de gènere inclou l'obligació de realitzar una anàlisi estadística que arreplegue les "violències masclistes" que patixen les dones en situació de prostitució.

La portaveu d'Igualtat del PSPV ha lamentat a més que els debats entorn de la prostitució "aborden majoritàriament la necessitat d'alternatives vitals, econòmiques i socials per a aquestes dones, així com els motius pels quals arriben a aquesta situació, "qüestions urgents que posterguen en moltes ocasions el tracte d'aspectes com la pròpia visibilitat de les dones prostituïdes".