María Parrato porta a la Sala Ultramar el premiat espectacle 'Palabras de caramelo'

La companyia Titelles de María Parrato presenta en la sala Ultramar de València l'obra 'Palabras de caramelo', Premi Fetén a Millor espectacle i MIT a Millor proposta plàstica i dramatúrgica en la 27 Mostra de titelles de la Vall d'Albaida.

El muntatge, dirigit per a xiquets i xiquetes a partir de 6 anys, estarà en la sala en una única funció el 10 de juliol a les 12.00 hores. L'activitat està organitzada per AVEET i patrocinada per Teatre Escalante.

La peça es fixa en el personatge de Kori, un xiquet de huit anys que viu en un assentament sahrauí. És el tercer de cinc germans i sordmut.

Gràcies a la seua insistència, la mestra, l'única persona de la seua comunitat que el comprèn, l'ensenya a llegir i a escriure. Des d'aleshores, sempre l'acompanya un xicotet quadern i un llapis per a arreplegar les impressions i pensaments que creu reconéixer en els llavis del seu amic més volgut, un camell al que anomena 'Caramelo'.