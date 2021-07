Cvirus.- La Universitat de València vacunarà a més de 2.050 futurs Erasmus en cinc dies

Els equips mèdics de la UV, al costat d'altres reforços, vacunaran als estudiants Erasmus outgoing i del programa internacional de la Universitat, amb la col·laboració de 12 docents i 23 estudiants d'Infermeria.

En total, l'equip que participarà en la vacunació -en la qual s'administraran dosi de Moderna subministrades per la Generalitat- està integrat per 40 persones per torn, que han rebut formació de la Conselleria de Sanitat.

Mitjançant aquest procés, per al qual s'ha habilitat la Facultat d'Infermeria i Podologia, es vacunarà a més de 2.050 estudiants dels 2.300 que participaran en programes de mobilitat que s'iniciaran abans del pròxim mes d'octubre.