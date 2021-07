El PP desmiente a Ciudadanos: niega cualquier acuerdo en el Ayuntamiento de Granada e impone a su candidato

El PP sigue exhibiendo músculo ante Ciudadanos. Granada ha sido la última plaza que ha perdido la formación naranja tras el viraje del Partido Popular, que decidió romper el gobierno municipal hace ya un mes. Pero más allá de la polémica local, que aún está por resolver, ambos partidos han dado muestra de la tensa situación a nivel nacional. Mientras la formación naranja, en horas bajas, anunciaba este lunes un acuerdo con los populares y proponía un candidato de su partido para dirigir el Ayuntamiento granadino pese a tener solo dos ediles de los 27 totales, el PP apenas ha tardado unas horas en desmentirlo y en afirmar que tiene atados casi todos los apoyos para hacerse con el Consistorio.

Ha sido esta misma mañana cuando Ciudadanos, a través de su vicesecretario general, Daniel Pérez, ha afirmado que entre las dos secretarías generales habían llegado a un acuerdo sobre el Ayuntamiento de Granada. Hace dos años, cuando se formó el gobierno local, la negociación la llevaron a cabo el secretario general del PP, Teodoro García Egea, y el entonces secretario de Organización de Ciudadanos, Fran Hervías, ahora en las filas populares.

Dos años después de aquellas negociaciones, las direcciones de ambos partidos han vuelto a intervenir en lo que, más que un asunto local, parece la continuación de la OPA del PP a Ciudadanos a nivel general. Según ha informado Daniel Pérez, la secretaria general de la formación naranja, Marina Bravo, se ha puesto en contacto con su homólogo popular y ambos han llegado un acuerdo para desbloquear la situación que llevaba semanas encallada, con un alcalde de Ciudadanos cuyo único apoyo era un edil de su formación -el único que no ha abandonado el partido- y contaba con el rechazo del resto del Consistorio granadino.

Pérez no ha entrado en detalles sobre el acuerdo y se ha limitado a señalar cuál era la propuesta de Ciudadanos, que no era otra que seguir ostentando la alcaldía pese a tener a todo el consistorio en contra. Sin embargo, desde la secretaría general de los populares no han querido pronunciarse sobre este acuerdo delegándolo en el partido local, que solo horas después ha desmentido las palabras del vicesecretario general naranja.

A través de un comunicado, el PP granadino ha negado cualquier acuerdo con Ciudadanos, aunque "valora positivamente el paso atrás dado por la dirección nacional de Cs en su pretensión de entregar la ciudad al PSOE". Los populares aseguran en su misiva que su candidato, Francisco Fuentes, ha conseguido en las últimas 48 horas el respaldo de 12 de los 14 concejales necesarios, por lo que les han pedido que sumen los dos únicos ediles de la formación naranja para evitar que el Ayuntamiento caiga en manos socialistas.

Un mes desde la ruptura

La polémica en el Ayuntamiento lleva semanas coleando. Ciudadanos, que gobernaba en la ciudad con el PP, se quedaba solo por la ruptura de los populares, que exigían cambiar el color del Consistorio al haber acordado, según, ellos, un gobierno de 2+2 frente a uno de cuatro años de Ciudadanos que defendía la formación naranja. Esto llevó no solo a la ruptura del PP, sino a la desbandada de miembros de la formación naranja. Dos de los cuatro concejales abandonaron el partido, dejando al entonces alcalde, Luis Salvador, -dimitido el fin de semana- con el apoyo de un solo edil, el único que quedaba de Ciudadanos.

Tras la dimisión del regidor, el Ayuntamiento de Granada puede quedar en manos de los socialistas, que cuentan con el apoyo 13 de los 14 ediles necesarios, mientras que los populares han logrado 12, por lo que Ciudadanos, con sus dos concejales, puede decantar la balanza hacia un lado u otro, pero no mantendrá definitivamente su gobierno.

La pérdida del Ayuntamiento de Granada es una más que suma a la lista Ciudadanos, que ha ido perdiendo un gobierno tras otros tras la moción de censura fallida en la Región de Murcia. Aquel movimiento supuso un antes y un después para el partido, que desde entonces no solo dejó la Región en manos del PP tras dos años en coalición, sino que propició un adelanto electoral en Madrid, donde también gobernaban juntos ambos partidos y terminó con la desaparición de la formación naranja de la Asamblea regional.